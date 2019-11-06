西門町強迫推銷死灰復燃？ 轄區警方強力掃蕩

陳姓男子（中）向馬來西亞籍旅客強迫推銷。（記者王冠仁翻攝）

2019-11-06 14:05:18

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市西門町是中外知名景點，有許多外籍旅客都會到此一遊，但有不肖業者專門在西門町假借籌措學費、愛心名義來強迫推銷。轄區萬華分局警力發現有馬來西亞籍旅客，被陳姓男子以籌措學費為由，強迫推銷每個要價1千元的熄菸袋，陳最後被警方依違反社會秩序維護法裁罰。

警方調查，一名馬來西亞籍鄭姓旅客，昨天下午1點多在西門町徒步區逛街時，忽然被21歲陳姓男子攔下。陳以籌措學費為由，向鄭推銷每個要價1千元的熄菸袋。不過，鄭覺得商品售價高於市價太多，不想購買只想離開，陳卻以死纏爛打的方式不停強迫推銷。

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幸虧漢中街派出所便衣員警擔服攤整勤務，發現異狀、在旁蒐證，待蒐證完備後隨即上前逮陳。

萬華分局呼籲，只要有妨害民眾買賣物品的自由意願，而有妨害社會秩序者均依社會秩序維護法移送裁罰及道路交通管理處罰條例取締告發，請有心人士切勿心存僥倖，以身試法，警方絕不寬待。

警方發現陳身上有許多每個要價一千元的熄菸袋。（記者王冠仁翻攝）

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