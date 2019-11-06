竹市消防局奪車禍救援挑戰賽冠軍 靠破壞30輛報廢車磨技能

竹市消防局靠破壞30輛報廢車磨練救援技能，勇奪「108年車禍救援挑戰賽」冠軍。 （記者蔡彰盛翻攝）

2019-11-06 13:59:33

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕內政部消防署日前在屏東縣政府消防局特種搜救大隊辦理「車禍救援挑戰賽」，新竹市消防局靠著賽前破壞30輛報廢車磨練救援技能與經驗在16支消防勁旅中勇奪優勝冠軍殊榮。市長林智堅表示肯定，勉勵弟兄持續為幸福城市打拚，他會做大家最堅強的後盾。

競賽方式分成初賽「標準脫困」及複賽「複雜脫困」2種類型。其中「標準脫困」情境設定為2台以上車輛碰撞，1名傷者受困，參賽隊伍必須於20分鐘內完成人員脫困及緊急醫療評估作業。而「複雜脫困」情境設定為3台以上車輛碰撞，2名傷者受困，參賽隊伍則必須於30分鐘內完成人員脫困及緊急醫療評估作業，救援難度遠高於「標準脫困」情境。初賽「標準脫困」從16支隊伍取總成績前8名隊參加「複雜脫困」複賽，最後再取總成績前3名隊伍並列為優勝冠軍。

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參賽指揮官楊書銘表示，他在整個競賽過程中擔任救援人員任務分配與救援決策的角色，壓力非常大，因為競賽隊伍無法預先知道情境設定，一抵達現場就必須馬上進行環境評估與決定救援方式，一旦有一個環節錯誤，在時間結束前可能還無法將受困者救出。他還說，本次賽事也有一些隊伍可能任務分配不明確或救援決策錯誤，造成比賽時間結束仍未將受困者救出的情況。

救助手陳俊宏也說，本次競賽因為有時間壓力，故有好的救援器材是非常重要的，例如可進行車體切割的軍刀鋸，一般使用的鋸片如果遇到鈑金厚的進口車輛，需耗費很長的時間進行切割，這次則特別使用俗稱「惡魔鋸片」的高效能金屬鋸片上陣，大大提升切割速度，可迅速製造開口，讓救助人員執行車內救援作業；另外包含該局已有購置的新式器材，快速脫困板、車禍救援平台、手搖式千斤頂及頂舉支撐柱等都是提升這次比賽救援速度的關鍵。

消防局局長李世恭表示，車禍救援觀念及技術於近年來迅速提升，參賽隊伍必須著重5大步驟包含觀察、安全、接近、開創空間、脫困，以達到安全有效率的救援目標，同時需注重指揮與團隊、安全、脫困技術、傷患到院前救護、器材運用5大指標才能迅速與安全的將受困者從車內空間救出。消防局為了這次競賽，特別組成A組及B組2支6人隊伍，自6月開始即進行密集訓練，由A組及B組輪流佈置車禍救援情境及執行救援，並在每場救援訓練結束後針隊救援方式及可應用的救援器材進行檢討，在整個訓練期間總共破壞了30輛報廢車學經驗。

消防局表示，我國每天平均發生800多件車禍意外，而每年平均因車禍造成人員傷亡的人數約40萬人，救災人員若沒足夠的救援技能及器材，在搶救過程除了無法將傷者安全救出外，也可能造成自身或受困者的2次傷害，所以特別著重車禍救援的訓練工作及相關器材的添購；未來也將爭取更多的資源與經費在災害防救工作與人員的教育練上，希望在堅強的後盾下，讓各消防同仁能更展開自信的應付未來的挑戰。

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