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逃逸外勞狂奔 卻逃不過警騎機車追緝乖乖就逮

陳姓移工（左）被警方查獲。（記者周敏鴻翻攝）

陳姓移工（左）被警方查獲。（記者周敏鴻翻攝）

2019-11-06 13:28:14

〔記者周敏鴻／桃園報導〕陳姓越南籍移工5日深夜10點多，站在桃園市桃於圈三民路旁，等待要過馬路，警方趨前盤查時，他拔腿就跑，但只跑了400多公尺，他就自覺逃不了而乖乖就逮，原來他是逃逸移工，已被移送移民署桃園專勤隊收容。

桃園警分局大樹派出所警員周登豐、陳建豪5日深夜騎著機車巡邏經過三民路時，看到陳姓移工（25歲）站在路旁等待要過馬路，卻在見到警察的瞬間臉色大變，讓員警起疑。

員警趨前要盤查時，陳姓移工就拔腿往一旁巷弄狂奔，員警騎著機車緊跟在後，警方說，陳姓移工自覺跑步逃不過騎著機車的員警追緝，跑了400多公尺後，氣喘吁吁地停了下來，乖乖就逮。

警方調查，陳姓移工去年來台，因他認為薪水太低，才會逃離公司，四處打工，他供稱，5日晚間他只是想到附近的便利商店購物，卻遇上警察盤查才被逮。警方訊後已將陳姓移工移送到移民署桃園專勤隊收容，等待遣返。

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