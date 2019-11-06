羊水破了好焦急！ 男友開大貨車急衝警所求援…

即將臨盆的戴女坐在副駕駛座上，表情痛苦。（記者許國楨翻攝）

2019-11-06 13:21:38

〔記者許國楨／台中報導〕因為女友預產期將到，一名大貨車司機唯恐女友臨盆不在身旁陪伴，索性載同女友四處送貨，上週六行經台中市區時驚見女友羊水破了即將生產，但因人生地不熟急衝就近警所求援，員警立即聯119，並協助救護人員將產婦送上救護車載往醫院，順利產下1名女嬰，虛驚一場。

台中市第六分局市政派出所警員蘇子翔當晚擔服值班勤務，48歲的李姓男子突然開著大貨車到警所門口，接著神色緊張的衝進所內求援，家住外縣市的李男表示，因為工作關係要全省四處送貨，小他5歲的戴姓女友預產期又將到，他唯恐對方臨盆時不在身旁陪伴，才會載同女友四處送貨隨時應變。

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稍早開車行經中市七期重劃區時，突然發現女友羊水破了需要立即送醫，但因人生地不熟才會急衝就近警所，蘇員見戴女坐在副駕駛座上，兩腿間因羊水破裂而大量出血，表情痛苦，惟因大貨車高度過高，且為避免碰撞傷及戴女也不敢隨便移動。

情急下蘇員當機立斷電話聯繫119並透過專業救護人員指示，指導戴女慢慢深呼吸調節，並安撫情緒表示如果感覺疼痛應該是在宮縮，救護車隨後趕抵，警方也協助將戴女送往林新醫院，所幸順利產下1名女嬰，母女均安，才結束這場驚魂記，李男也對警方及救護人員的熱心協助頻致謝。

警方協助救護人員將戴女送上救護車送醫，順利產下一女。（記者許國楨翻攝）

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