叮嚀外送員注意安全 竹縣警特製小卡片

新竹縣政府警察局交通隊利用業者職前訓練時機，舉辦交通安全講習，並特製「外送人員安全要領」小卡片，提醒外送員「拚經濟同時也要顧生命」。 （記者廖雪茹翻攝）

2019-11-06 13:49:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕美食外送員風潮興起，卻因違規導致交通事故頻傳，險象環生！新竹縣政府警察局統計，竹北半個月發生5件外送員受傷的事故，肇事成因多和騎士的速度、爭道有關；為此，交通隊利用業者職前訓練時機，舉辦交通安全講習，並特製「外送人員安全要領」小卡片，提醒外送員「拚經濟同時也要顧生命」。

交通隊分析，竹北市地區在今年10月上半個月期間，發生5件外送員受傷的交通事故。肇事時間集中11至13時及18至20時，肇事原因主要為爭（搶）道行駛、未依規定讓車及機車未依兩段式行駛等，研判外送員因為受到送餐時間限制及論件計酬等因素，經常違規搶快，導致超速、闖紅燈、違規轉彎、看導航不看路況等，造成事故發生。

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為加強交通安全教育，以提升外送員行車安全，交通隊長陳鴻德與組長林彦宏，日前前往Foodpanda竹北駐點，利用業者職前訓練時機，舉辦交通安全講習，宣導交通規則和防禦駕駛觀念，並建議業者定期申請辦理，盼降低事故發生。

交通隊並特製「外送人員安全要領」小卡片，至外送訂單熱點及外送員聚集處發送，讓外送員貼在外送機車明顯處，提醒自己，唯有安全才能接更多的訂單，否則途中出車禍，得耗費更多時間及金錢，甚至須負民、刑事責任，反而得不償失。

小卡片內容為：1.不超速、不搶快；2.遵守交通規則，不闖紅燈；3.專心騎車，不看手機；4.減速慢行，拼經濟不拼命；5.禮讓行人，不鑽車縫；6.機車請遵守兩段式左轉。

新竹縣政府警察局交通隊利用業者職前訓練時機，舉辦交通安全講習，並特製「外送人員安全要領」小卡片，提醒外送員「拚經濟同時也要顧生命」。 （記者廖雪茹翻攝）

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