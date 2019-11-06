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台版木村拓哉、松隆子！帥哥正妹檢察官入鏡反賄片
2019-11-06 12:38:08
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園地檢署檢察官黃翎樵、劉昱吟擔綱主演「查賄HERO」反賄選宣導影片，兩人外型亮眼，是檢方眼中的台版木村拓哉、松隆子，甚至引來民眾驚訝「他們真的是檢察官嗎？」兩人說，希望民眾觀賞影片後，能勇於檢舉賄選行為，當個「真英雄」。
桃園地檢署規劃「啄木鳥話題放送站」活動，吸引近600位民眾拍攝反賄選主題照片投稿，今天評選出獲獎的21幅作品，或是拍攝寵物的可愛萌樣，或是拍攝寫著反賄選水果等主題，創意十足。
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為了突破傳統的反賄選宣導，桃園地檢署檢察長郭文東領軍，拍攝「查賄HERO」影片，除了黃翎樵、劉昱吟擔綱演出男女主角外，還有主任檢察官林秀敏、康惠龍、邱文中、陳建良、陳建宇，聯手提醒民眾檢舉賄選5步驟：接近賄選人、保存證據、撥打電話、起訴有獎金、有罪確定全部領。
黃翎樵、劉昱吟外型亮眼，在「查賄HERO」影片中認真辦案的身影，成功吸引民眾目光，劉昱吟分享，為了拍攝影片，「她起的比雞還要早」，還花了一整天的時間，實在非常辛苦，讓她很慶幸「能當檢察官真好」。
劉昱吟還說，她大學時代曾發生被人逆向撞擊的車禍，因她有喝酒反應，也被送辦，還好最終獲不起訴處分，但過程中的煎熬實在難以言喻，她心想「連她是法律系學生也會如此緊張，一般人面對司法過程一定更難熬」，才決心報考檢察官，盼自己能扮演好角色排除案件關係人的不安。
黃翎樵說，他小時候就跟著家人追日劇「HERO」，劇中木村拓哉的檢察官角色辦案認真，就讓他許下長大也要當檢察官的心願，希望拍攝宣導影片，能喚起民眾反賄選的決心。