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轟隆！駕駛疑血糖過低 休旅車撞進美髮店

休旅車撞進美髮店，車頭與水泥柱都毀損。（記者湯世名翻攝）

休旅車撞進美髮店，車頭與水泥柱都毀損。（記者湯世名翻攝）

2019-11-06 12:25:36

〔記者湯世名／彰化報導〕轟隆！1輛休旅車今天上午行經彰化市民生路時，突然失控撞進美髮店，還波及1輛路過的機車，美髮店前盆栽也毀損，休旅車許姓駕駛一度受困車內動彈不得，消防局據報派員趕往現場，以破壞器材將車門拉開後，將駕駛救出送醫，劉姓機車騎士則輕傷。消防局研判是駕駛血糖過低一時意識不清而釀禍，確實發生原因仍待釐清。

這起事故發生在今天上午10點半，1輛休旅車行經彰化市民生路時突然直接撞進美髮店，正好1名劉姓男子騎機車經過也被波及，倒地受傷，休旅車頭撞到水泥柱嚴重毀損，休旅車49歲許姓駕駛卡在駕駛座上動彈不得，包覆在水泥柱上的天然氣管線也被撞毀損，一度出現天然氣外洩，店門口的盆栽也都毀損。

消防局據報派出7名消防員出動水箱車、救護車、器材車趕往現場，先以破壞器材將車門破壞後，以護頸將許男頸部固定，經初步檢測發現他血糖降低，趕緊為他補充葡萄糖液，再緩緩將他拉出車外送上擔架，連同被波及的機車騎士火速送往彰化基督教醫院治療，所幸2人都無生命危險。

消防人員表示，初步研判可能是休旅車許姓駕駛血糖過低而肇事，不過實際肇事原因還要進一步釐清。

休旅車撞進美髮店，車頭與水泥柱都毀損。（記者湯世名翻攝）

休旅車撞進美髮店，車頭與水泥柱都毀損。（記者湯世名翻攝）

休旅車撞進美髮店，駕駛受困，消防員救出車外以擔架固定後送醫。（記者湯世名翻攝）

休旅車撞進美髮店，駕駛受困，消防員救出車外以擔架固定後送醫。（記者湯世名翻攝）

休旅車撞進美髮店，消防員搶救受困駕駛。（記者湯世名翻攝）

休旅車撞進美髮店，消防員搶救受困駕駛。（記者湯世名翻攝）

休旅車撞進美髮店，1名男子騎機車經過也被波及摔車。（記者湯世名翻攝）

休旅車撞進美髮店，1名男子騎機車經過也被波及摔車。（記者湯世名翻攝）

休旅車撞進美髮店，消防員搶救受困駕駛。（記者湯世名翻攝）

休旅車撞進美髮店，消防員搶救受困駕駛。（記者湯世名翻攝）

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