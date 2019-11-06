澎湖最後一間公娼館熄燈 明年初正式廢娼

澎湖最後一間公娼館沁樂園，正式走入歷史。（記者劉禹慶攝）

2019-11-06 12:26:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖最後一間公娼館-沁樂園，在負責人百歲高齡離世後，正式走入歷史，2014年制訂的「澎湖性交易服務者及性交易管理自治條例」也即將失效，澎湖縣政府警察局已研議廢止，明年初議會通過後正式廢娼。

由於澎湖在戡亂戒嚴時期屬於軍管，駐軍一度高達3萬餘人，在顧及生理需求下，設立公娼館及軍中特約茶室，全盛時期光是馬公新生路上，就有玫瑰園、滿春園及沁樂園等3家公娼館，每日入夜後燈紅酒綠、街道上的鶯鶯燕燕，至今仍讓老一輩澎湖人記憶深刻，同時當年還有反共救國軍，不時派往敵後潛伏、爆破、偵蒐等危險性極高工作，因此每到發餉日，常有包夜豪擲千金的故事。

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但隨著駐軍人數減少，加上公娼管理條例規定負責人及營業地址不得轉移，滿春園負責人死'亡、玫瑰園經營不善倒閉，沁樂園苦撐半世紀後，百歲高齡負責人10月20日離世，3名年齡加起來超過200歲的「小姐」，也被迫離職，但好在身上背負的債務大多數已還清，根據了解依每節20分鐘收費800元，與店家採73分，小姐7店家3，每月還有4-5萬元收入。

雖然沁樂園吹起熄燈號，但自治條例尚未廢止，澎湖縣政府警察局已研議廢止，將送交澎湖縣政府法制小組審議，並在縣務會議討論，決議後再送交澎湖縣議會通過廢止，最快明年初完成，澎湖正式完成法令上廢止公娼程序；至於相關的歷史文件，澎湖縣政府警察局將送往警察文物館珍藏，保留這段戰爭時期的歷史共業。

沁樂園招牌只在牆壁上依稀可見，沒有任何明顯標誌。（記者劉禹慶攝）

執業公娼必須有就業許可證，現已列入歷史文物。（記者劉禹慶攝）

依照規定執業公娼，必須定期接受健康檢查，都有紀錄可查。（記者劉禹慶攝）

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