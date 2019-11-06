走私「印尼笑雞」9顆蛋被查獲 「愛雞男」笑不出來了

檢方給予走私男子緩起訴處分，條件是支付公庫3萬元。（資料照）

2019-11-06 12:21:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市43歲的陳姓男子於今年5月間，委託泰國網友寄送9顆「印尼笑雞」雞蛋，想要自己培育「笑雞」，雞蛋雖以食品名義寄送到台灣，仍被關務署台中關查獲，泰國是農委會公告的「高原性家禽流行性感冒疫區」，陳男的走私行為，可能引入泰國的禽流感病毒，觸犯動物傳染病防治條例，可處最高7年徒刑與併科300萬元罰金，台中地檢署考量他坦承犯行，犯後態度良好，給他緩起訴處分，條件是支付公庫3萬元。

維基百科指出，「印尼笑雞」（Laughing chickens）是源自印度尼西亞南蘇拉威西省地區的一種雞，屬於「長鳴雞」的品種之一，因其叫聲與人類的笑聲相似而得名。

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緩起訴書指出，陳男在今年5月間，上網於臉書中，與年籍身分不詳的泰國網友聯繫，此人願意送陳男9顆「印尼笑雞」的生雞蛋，可以培育出「印尼笑雞」，並於今年5月24日以食品之名，從泰國以包裹將雞蛋寄送至台灣，關務署台中關察覺包裹異常，通知警政署保安警察第七總隊的第五大隊偵辦。

泰國是行政院農委會公告的「高原性家禽流行性感冒疫區」，不能輸入雞等禽類動物，包含雞蛋等產品，避免台灣受國外動物疫情之害，動物傳染病防治條例第41條第1項規定，「擅自輸入禁止輸入之檢疫物者，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金」，不過，考量陳男坦承犯行，犯後態度良好，給予緩起訴1年，條件是向公庫捐3萬元。

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