冷汗直流！運鈔車國道爆胎 他們戒護後才知載有20億

載滿20億元的運鈔車爆胎後，立即派出救援車輛運送。（警方提供）

2019-11-06 12:25:54

〔記者邱書昱／新北報導〕台灣銀行一台載滿20億元現金的運鈔車，上個月在國道3號南下49公里處右輪發生爆胎，駕駛立即停靠避車彎報警，國道警察到場後得知裡面裝有高額現金，一路護送到新北三峽區隆恩街消防分隊旁的空地，等到另一台的救援運鈔車抵達，成功完成運鈔任務。

三峽警分局表示，該輛運鈔車是從台北市中央銀發出發，前往台灣銀行桃園分行，沒想到行經國道3號南下路段時爆胎，國道警察局立即到場了解狀況，隨後與保七總隊第一大隊護送到三峽的隆恩街消防分隊旁空地，並交由三峽警分局北大派出所戒護。

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另一部救援的運鈔車也立刻抵達三峽隆恩街，將爆胎車輛內20億元搬運到救援車輛，警方也在一旁緊盯避免任何閃失，20分鐘內完成任務。

北大派出所長李明川回想當時狀況，他說，接獲通報只知道裝滿現金的運鈔車不知道有多少錢，派出8名全副武裝的警員並各自配帶槍，由於消防分隊周遭有圍欄，因此警員排起人鍊作為警戒區，前後耗時一個小時戒備、緊盯搬運鈔票過程，防止任何意外發生。

李明川說，之後在閒聊的過程才知道運鈔車竟然有20億元現金，順利完成工作大家才鬆一口氣。

三峽警分局北大派出所員警全程戒護搬運鈔票過程。（警方提供）

順利搬運完鈔票後也合影留念。（警方提供）

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