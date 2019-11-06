抓到了！警摩鐵「開房間」查獲百萬元K毒

警訊後依毒品、槍砲罪嫌將林男（中）移送台中地檢署偵辦。（記者彭健禮翻攝）

2019-11-06 11:55:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局刑事警察大隊掌握毒品交易情資，到台中市摩鐵「開房間」埋伏逮人，在28歲林姓男子隨身提包內，查獲價值超過百萬元、近1公斤的純質K他命毒品，並查扣一把改造手槍及子彈11顆；訊後，將林男依毒品、槍砲罪嫌送辦。苗栗縣長徐耀昌今天前往致贈破案獎金，肯定警方淨化社會治安的努力。

苗栗縣警局刑警大隊於10月上旬接獲線報，指林男以販毒維生，販毒網絡遍及中部各縣市，且林男都利用摩鐵作為交易場所；警方鎖定特定摩鐵後，前往埋伏，於3日將林男查獲，在林男隨身提包內查獲997公克的純質K他命毒品及1台點鈔機，並在林男腰際查扣已上膛的改造手槍1支、子彈11顆。

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因警方在摩鐵是「開房間」埋伏，6、7名男性幹員共處一室，還讓摩鐵人員一度誤以為是要開趴happy；且林男步入摩鐵遭幹員上前圍捕時，也一度以為遭「黑吃黑」，當下已有準備拔槍的動作，幸好經警方表示身分，林男才配合就逮。

警方表示，這近1公斤的純質K他命，至少可賣100萬元，研判查扣的點鈔機，是用來交易時「算錢用」，因現場未見現金，將持續深入追查。警訊後，依槍砲、毒品罪嫌將林男移送台中地檢署偵辦，台中地檢裁定10萬元交保。

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警方查獲近1公斤的純質K他命毒品及改造手槍、11顆子彈。（記者彭健禮攝）

苗栗縣長徐耀昌（左2）頒發破案獎金給偵破槍毒案的有功員警。（記者彭健禮攝）

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