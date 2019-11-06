山寨版「訂房網」詐騙訂房民眾信用卡號盜刷

（示意圖）

2019-11-06 11:32:49

〔記者黃建華／高雄報導〕台中一名陳姓男子欲到某酒店渡假，上網找知名訂房網訂房，卻誤入山寨版網址，留下信用卡號、授權碼等資料，遭冒用網購遊戲儲值點數，陳男事後發現報警，檢警查知陳男遭冒用信用卡網購的遊戲點數存入高雄曾男申辦的易付卡門號，曾男雖否認涉案，辯稱「易付卡丟掉了！」但高雄地院仍將他依幫助犯行使偽造私文書罪，判刑4月，如易科罰金12萬元。

判決指出，家中台中的陳姓男子去年11月15日深夜上網欲向某知名訂房網的官方網站訂用某渡假酒店的房間，卻誤入另一個歹徒虛設的山寨版訂房網網站，陳男因此登陸留下信用卡號與授權碼等資料。沒想到，當晚就遭人冒用信用卡號等資料，於另一網站購買遊戲儲值點數各1500元，共8筆。

請繼續往下閱讀...

陳男事後發現渡假酒店的房間沒訂成，還遭盜用信用卡網購遊戲儲值點數12000元，報警查出陳男被盜購的遊戲儲值點數存入高雄曾姓男子申辦的易付卡。檢方因此將曾男起訴。

不過，法院審理時，曾男雖坦承申辦該易付卡，但矢口否認涉案，並辯稱易付卡辦完遊戲帳號就丟掉了!不知道是誰用他的易付卡作這種事。

不過，法院審理認為，曾男辯稱易付卡申辦完遊戲帳號就丟掉的說法，與一般消費情節有異，認定他申辦本案預付卡的目的是欲提供給不法人士使用之情，且曾男過去就有將申辦的手機門號sim卡供詐騙分子使用，遭法院判刑2月，因此將他依幫助犯行使偽造私文書罪，累犯，判刑4月，如易科罰金12萬元。可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法