男子疑不慎絆到腳踏車倒地 遭砂石車輾斃

李男牽腳踏車卻突然自摔，正巧被經過的砂石車後輪輾爆頭慘死。（翻攝臉書彰化踢爆網）

2019-11-06 10:47:23

〔記者湯世名／彰化報導〕電影「絕命終結站」翻版！彰化縣花壇鄉彰員路昨晚發生死亡車禍，李姓男子慘遭砂石車輾過爆頭慘死，警方調閱路口監視器與附近店家透漏相關訊息，赫然發現其中有一連串致命巧合，當時李男從便當店走出牽腳踏車正準備騎乘時，疑不慎絆到腳踏車突然往車道摔倒，正巧被經過的砂石車後輪輾斃，便當店業者則說，李男已很久沒來買便當，沒想到昨天來買滷肉飯給狗吃，卻發生不幸，若快個1、2秒就可避開砂石車，實在令人震驚。

昨晚6時左右1輛砂石車行經彰員路、三芬路口處彰化警分局三家派出所前時，與1名騎乘腳踏車的56歲李姓男子發生碰撞，砂石車輾過李男，李男頭部當場被壓碎，腦漿與頭殼都迸裂散落路面，死狀甚慘。事故地點正好就在派出所前，員警聞聲外出查看赫然發現慘狀，趕緊以帆布將死者蓋住，消防局趕往搶救也已回天乏術。

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警方調閱路口監視器發現，當時李姓男子正好從便當店出來，牽著腳踏車準備前進時，卻突然倒下自摔，不偏不倚摔到車道上，剛好又被1輛由60歲徐姓男子駕駛的砂石車行經時的後輪輾過，當場死亡。若當時李男不是往車道側摔倒，或摔倒時砂石車快個1、2秒鐘，李男絕對可以避開橫禍。

該家便當店業者受訪表示，李男平常有喝酒習慣，常常帶著一隻狗來店內買便當，且只要來店內買便當，都會聞到酒味，不過昨晚卻沒有聞到，且李男已有一段時間沒有來店，昨突然出現說要買滷肉飯給狗吃。

附近民眾議論紛紛說，這起死亡事故實在太離奇，若李男是朝內摔倒，或晚個幾秒鐘離開便當店，就可避開橫禍，且李男已很久沒來買便當，昨晚卻突然上門買便當，竟就遭遇不幸，一連串巧合有如電影「絕命終結站」翻版！

警方則表示，砂石車徐姓司機並未酒駕，這起車禍事故已由檢察官偵辦釐清。

李男牽腳踏車卻突然自摔，正巧被經過的砂石車後輪輾爆頭慘死。（翻攝臉書彰化踢爆網）

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