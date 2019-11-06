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機車三寶伯慘遇天兵警 突然開車門害撞電線桿
2019-11-06 10:19:53
〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市社后派出所蔡姓警員昨日上午搭乘林姓同事駕駛的警車，前往康寧街處理公車拋錨事故時，因未注意後方一名謝姓騎士騎近警車右側，突然打開車門撞倒騎士，害謝男連人帶車撞上電線桿受傷。所幸傷勢不重，但分局仍依法對同仁的違規行為進行舉發，並慰問傷者，並商討相關賠償事宜。
社后派出所昨日上午10時30分，接獲通報指出康寧街有一輛公車拋錨卡在路中，立刻請林姓警員開車載著蔡姓同仁前往現場，蔡員抵達時因擔心後方車輛回堵嚴重，等林員將車停靠在拋錨公車後方後，急忙想要下車幫忙指揮交通，卻沒想到騎乘機車的謝姓男子未注意竟鑽進警車右側不到60公分的縫隙中，蔡員一時不慎車門打中謝姓騎士。
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謝男更因此撞上路旁的電線桿，痛得在地方哀號，員警趕緊通報119請救護車前往救人，並用無線電聯繫交通分隊同仁前往現場處理事故。
交通分隊同仁到場後，分別對兩人進行酒測，確定雙方都沒有酒駕情形，而蔡員也在同事的陪同下，前往醫院慰問謝姓騎士。
汐止分局也依規定對同仁開出罰單，而蔡姓警員目前也與傷者協商後續賠償問題。