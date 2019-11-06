自馬國運毒闖關回台 幕後主嫌及車手等5人判刑

航警局高雄分局去年2月16日在小港機場查獲洪姓女子從馬來西亞以球鞋夾藏2包K他命（重約1公斤）入境，循線查出同行前往馬國的運毒車手。K他命示意圖。（資料照，記者翻攝）

2019-11-06 09:47:19

〔記者黃建華／高雄報導〕劉姓男子前往宮廟改運，碰上簡姓男子遊說他幫忙招募車手到國外運毒，劉男想賺錢，幫忙招募謝姓等3人前往馬來西亞，以球鞋夾藏K他命闖關回台，未料，入境就破功遭航警查獲，簡男等5人先後落網，近日全被高雄地院依共同運毒罪，分處12年到2年不等有期徒刑。

判決指出，航警局高雄分局去年2月16日在小港機場安檢時，查獲洪姓女子從馬來西亞以球鞋夾藏2包K他命（重約1公斤）入境，循線查出同行前往馬國的運毒車手，另有任姓、謝姓2男已用同樣手法夾藏K他命先成功闖關離開機場。

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檢警擴大偵辦，查知這件跨國運毒案幕後是由簡姓男子涉嫌幕後主導，於某宮廟遇到前往改運的劉男，得知他曾幫人招募車手，才遊說劉男幫忙招募俗稱「粉鳥」的車手，前往馬國運送K他命回台，每招募1名車手給2萬元，每名車手的報酬則是10萬元。

劉男因此心動，找上謝姓友人擔任擔任「粉鳥」，謝又找來任男、洪女一同擔任運毒「粉鳥」。簡男指派劉男購買前往馬國的來回機票、3裝準備夾藏毒品的球鞋與4萬元給謝男等3人。

同年2月13日，簡男先自行從桃園機場搭機前往馬國吉隆坡，謝、任、洪等3人在另行從高雄機場搭機前往吉隆坡會合，由簡男在飯店個交付2包K他命給3人，塞入夾藏毒品的球鞋，簡男先返回台灣。

2月16日，謝、任、洪3人在搭機從小港機場入境台灣，結果，謝、任2人未被查獲，洪女則遭航警查獲球鞋夾藏K毒，全案因此曝光。

法院審理時，簡男雖矢口否認涉案，但不被法官採信，高雄地院一審依共同運輸三級毒品罪，將簡男判刑12年、劉男5年10月、任男4年2月、謝男3年6月、洪女2年（緩刑5年）。可上訴。

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