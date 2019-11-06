不是說好開放山林？奧萬大吊橋暫時封閉 山友反彈

奧萬大吊橋發生男童墜橋死亡意外後，檢方為保留證據目前進行封橋調查。（記者佟振國攝）

2019-11-06 08:51:12

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區的奧萬大吊橋，日前發生男童墜橋死亡意外，林務局南投林管處配合檢方調查，即起封閉吊橋，但吊橋是攀登能安縱走下山必經之路，也引起許多山友反彈，質疑開放山林只是說說而已，遇到問題還是1個字「封」，也有人建議是否能有兩全其美的辦法，做好意外現場跡證保留記錄，同時兼顧他人通行權益。

南投林管處表示，目前檢察官已指示封橋調查偵辦，因應的做法是山友若已經在下山途中，因體力、受傷等緊急情形，可在奧萬大吊橋頭與遊客服務中心聯繫，由園區工作人員帶同過橋，避免影響證據的保存，若尚未安排能安緃走等行程的民眾，則建議暫緩，林管處也會視案件偵辦進度，請示檢方何時能進行吊橋檢修或開放。

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1歲2個月許姓男童，本月3日於奧萬大吊橋不幸墜橋身亡，南投地檢署為釐清意外發生原因，檢察官隔天勘驗現場，為保留現場相關事證，南投林管處配合檢方全面封閉吊橋，除非緊急狀況，禁止一般人員通行，至於何時能解除管制，得視案件偵辦進度，林管處昨天則是要求山友原途折返屯原登山口或從花蓮銅門下山。

消息一出即引起許多山友關切，因為奧萬大吊橋是攀登能安縱走的必經之路，一般行程從屯原登山口進，依腳程快慢約5至7天，由奧萬大森林遊樂區下山，算是極有難度的重裝行程，一般人到了行程後段，體力、耐力大約也到臨界點，若從原路折返，許多山友認為不可行。

山友回應，可以在吊橋那頭下溪谷，過萬大北溪，再直上吊橋另一端，也可沿河谷走至平緩處再接回奧萬大的停車場，應該不必原路折返吧！

但許多人則是抱怨很多的道路橋樑都會發生車禍等意外事故，有看過無限期封閉保存現場的嗎？政府才宣布開放山林，但發生事情的做法就是封掉，完全是說一套做一套。

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