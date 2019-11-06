為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

男子酒後騎車撞入工地 住院還要被法辦

林男酒駕撞入工地，住院還要被法辦。（記者陳文嬋翻攝）

林男酒駕撞入工地，住院還要被法辦。（記者陳文嬋翻攝）

2019-11-06 08:27:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕酒駕害人害己！高雄市府針對維新陸橋進行拆除作業，高市1名林姓男子今清晨酒後騎車，直接撞入工地，所幸現場是鬆軟砂石，保住性命但仍全身多處擦傷，目前住院觀察，還要移送法辦，得不償失。

警方調查，林姓男子（約22歲）今清晨4時許，騎乘機車沿鳳山經武路南向北方向行駛，行經經武路與光復路路口時，林男因車速過快，直接衝撞進入拆橋工程圍籬，導致紐澤西護欄彈飛，及警示燈號破損，人車順勢衝入工地，所幸工程分階段施工，路橋周遭堆放鬆軟砂石，林男未遭受嚴重傷害。

警方接獲報案後，立即到場架設封鎖線，及實施交通管制，由於林男全身多處擦傷，立即通知救護車，將他送往長庚醫院診治，目前雖無生命危險，但仍在醫院觀察中。

警消於救護過程中，發現林男渾身酒氣，實施酒精濃度測試後，酒測值高於法定標準值0.25毫克，警方將待駕駛身體狀況穩定後，再製作相關筆錄釐清案情，將依公共危險罪嫌移送法辦。

警方呼籲「醉不上道」，才能保護自身及其他用路人之安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

林男酒駕撞入工地，住院還要被法辦，所幸現場是鬆軟砂石，保住性命。（記者陳文嬋翻攝）

林男酒駕撞入工地，住院還要被法辦，所幸現場是鬆軟砂石，保住性命。（記者陳文嬋翻攝）

林男酒後騎車撞入工地，整個過程監視器全都錄。（記者陳文嬋翻攝）

林男酒後騎車撞入工地，整個過程監視器全都錄。（記者陳文嬋翻攝）

林男酒後騎車撞入工地，整個過程監視器全都錄。（記者陳文嬋翻攝）

林男酒後騎車撞入工地，整個過程監視器全都錄。（記者陳文嬋翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
賓士車撞機車駕駛竟逃逸 男大生無辜慘死
2019-10-29 07:57

賓士車撞機車駕駛竟逃逸 男大生無辜慘死
酒後騎車返家卻撞上路旁車輛 男子送醫後不治
2019-10-17 15:08

酒後騎車返家卻撞上路旁車輛 男子送醫後不治
超優企業 年年獲運動企業認證標章

超優企業 年年獲運動企業認證標章
酒駕的遇到不減速的 2車撞進田裡全毀3人受傷
2019-10-05 18:09

酒駕的遇到不減速的 2車撞進田裡全毀3人受傷
酒測0.74耶！騎士摔溝滿身酒味竟判無罪
2019-09-19 21:48

酒測0.74耶！騎士摔溝滿身酒味竟判無罪
留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播