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鏡頭無所不在！她等紅燈滑手機被拍照檢舉

林姓民眾停紅燈被人拍照檢舉，近日收到警方來的紅單，要罰款1000元。（林姓民眾提供）

林姓民眾停紅燈被人拍照檢舉，近日收到警方來的紅單，要罰款1000元。（林姓民眾提供）

2019-11-06 08:00:05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣有林姓民眾最近接到罰單，原來是她騎機車停等紅燈時在滑手機，被後方的人拍照檢舉，最近收到罰單才知停等紅滑手機真的會被檢舉開罰，要繳罰款1000元。她說，當時完全不知後方有人偷拍，以後真的不敢停紅燈滑手機了。

這位林姓民眾平日會草屯、台北兩地跑，日前在台北騎機車，停等紅燈時拿出手機看有人傳給她的訊息，看完即放回褲袋，綠燈亮時即騎走，根本忘了曾停等紅燈時滑手機。

這位林姓民眾自己忘了違規，很快就被提醒，因為近日接到交通罰單，警方以違反道路交通管理處罰條例第31條之1的規定開罰，而隨罰單附上的是被檢舉人拍到的照片，拍照人是在她的左後方，雖未看到她的手機，但從其手勢和低頭的樣子，約略可看出她在滑手機。

林姓民眾說，原來真的有人會拍照檢舉交通違規，以後不敢再停紅燈滑手機了。不過最讓自己哭笑不得的是媽媽的反應，因為媽媽看到罰單和附的違規照片，第一個反應居然是說：「還好腿拍得很細！」老媽標錯重點，應該是提醒女兒遵守交通規則，不要老是被拍到的另類做法。

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