限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
鏡頭無所不在！她等紅燈滑手機被拍照檢舉
2019-11-06 08:00:05
〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣有林姓民眾最近接到罰單，原來是她騎機車停等紅燈時在滑手機，被後方的人拍照檢舉，最近收到罰單才知停等紅滑手機真的會被檢舉開罰，要繳罰款1000元。她說，當時完全不知後方有人偷拍，以後真的不敢停紅燈滑手機了。
這位林姓民眾平日會草屯、台北兩地跑，日前在台北騎機車，停等紅燈時拿出手機看有人傳給她的訊息，看完即放回褲袋，綠燈亮時即騎走，根本忘了曾停等紅燈時滑手機。
請繼續往下閱讀...
這位林姓民眾自己忘了違規，很快就被提醒，因為近日接到交通罰單，警方以違反道路交通管理處罰條例第31條之1的規定開罰，而隨罰單附上的是被檢舉人拍到的照片，拍照人是在她的左後方，雖未看到她的手機，但從其手勢和低頭的樣子，約略可看出她在滑手機。
林姓民眾說，原來真的有人會拍照檢舉交通違規，以後不敢再停紅燈滑手機了。不過最讓自己哭笑不得的是媽媽的反應，因為媽媽看到罰單和附的違規照片，第一個反應居然是說：「還好腿拍得很細！」老媽標錯重點，應該是提醒女兒遵守交通規則，不要老是被拍到的另類做法。