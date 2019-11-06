為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

北市警詐建商600萬 120萬覓保無著遭聲押禁見

中山一分局王姓員警涉嫌與友人合謀，詐建商600萬元。（記者錢利忠攝）

中山一分局王姓員警涉嫌與友人合謀，詐建商600萬元。（記者錢利忠攝）

2019-11-06 01:53:40

〔記者黃捷／台北報導〕台北市警局文山一分局員警王柏鈞，涉嫌與友人林敬富、洪清瑞合謀，假冒調查官名義向退休建商佯稱掌握「養小三」證據，索要逾600萬元。檢察官晚間複訊後諭令王員120萬元交保，但王員覓保無著，因而遭到聲押禁見。

至於林敬富、洪清瑞，檢察官稍早複訊完後，認為涉犯詐欺罪嫌重大，有逃亡、串證可能，直接對2人聲押禁見。

檢調調查，林男、洪男自稱是「維安查報隊」成員，得知受害建商「養小三」一事，隨即找王員合作，打算敲詐建商一筆；3人向建商誆稱台北市調查處大安調查站1名組長正在查他，並表示可以幫忙打點，暗示建商給錢。

建商擔心婚外情醜聞曝光，陸續給了20萬、50萬不等現金，最多還曾給了500萬元，直到被詐騙逾600萬元，建商才察覺不對勁，趕緊向調查局檢舉。

台北地檢署昨指揮台北市調查處兵分4路，搜索王、林、洪3人處所，並約談他們到案，晚間移送北檢複訊，全案朝詐欺罪方向偵辦。

與員警和謀詐財的林姓男子。（記者錢利忠攝）

與員警和謀詐財的林姓男子。（記者錢利忠攝）

與員警和謀詐財的洪姓男子。（記者錢利忠攝）

與員警和謀詐財的洪姓男子。（記者錢利忠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
警冒調查官詐建商600萬 文山一分局：王員是違紀列管對象
2019-11-06 00:21

警冒調查官詐建商600萬 文山一分局：王員是違紀列管對象
誆查婚外情詐建商600萬「打點費」 北市警交保
2019-11-05 23:00

誆查婚外情詐建商600萬「打點費」 北市警交保
超優企業 年年獲運動企業認證標章

超優企業 年年獲運動企業認證標章
北市警假冒調查官 誆查婚外情詐建商600萬「打點費」
2019-11-05 17:19

北市警假冒調查官 誆查婚外情詐建商600萬「打點費」
2警抓錯通緝犯還上銬 中正一分局：已懲處並加強教育
2019-11-05 19:31

2警抓錯通緝犯還上銬 中正一分局：已懲處並加強教育
留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓
黑澀會美眉「Apple」遭詐騙50萬 騙徒判刑9月
2019-11-05 12:34

黑澀會美眉「Apple」遭詐騙50萬 騙徒判刑9月

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播