北市警詐建商600萬 120萬覓保無著遭聲押禁見

中山一分局王姓員警涉嫌與友人合謀，詐建商600萬元。（記者錢利忠攝）

2019-11-06 01:53:40

〔記者黃捷／台北報導〕台北市警局文山一分局員警王柏鈞，涉嫌與友人林敬富、洪清瑞合謀，假冒調查官名義向退休建商佯稱掌握「養小三」證據，索要逾600萬元。檢察官晚間複訊後諭令王員120萬元交保，但王員覓保無著，因而遭到聲押禁見。

至於林敬富、洪清瑞，檢察官稍早複訊完後，認為涉犯詐欺罪嫌重大，有逃亡、串證可能，直接對2人聲押禁見。

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檢調調查，林男、洪男自稱是「維安查報隊」成員，得知受害建商「養小三」一事，隨即找王員合作，打算敲詐建商一筆；3人向建商誆稱台北市調查處大安調查站1名組長正在查他，並表示可以幫忙打點，暗示建商給錢。

建商擔心婚外情醜聞曝光，陸續給了20萬、50萬不等現金，最多還曾給了500萬元，直到被詐騙逾600萬元，建商才察覺不對勁，趕緊向調查局檢舉。

台北地檢署昨指揮台北市調查處兵分4路，搜索王、林、洪3人處所，並約談他們到案，晚間移送北檢複訊，全案朝詐欺罪方向偵辦。

與員警和謀詐財的林姓男子。（記者錢利忠攝）

與員警和謀詐財的洪姓男子。（記者錢利忠攝）

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