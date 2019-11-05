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首頁　>　社會

誆查婚外情詐建商600萬「打點費」 北市警交保

中山一分局王姓員警涉嫌與友人合謀，詐建商600萬元遭約談。（記者錢利忠攝）

中山一分局王姓員警涉嫌與友人合謀，詐建商600萬元遭約談。（記者錢利忠攝）

2019-11-05 23:00:12

〔記者黃捷／台北報導〕台北市警局文山一分局王姓警員涉嫌與洪姓、林姓友人假冒調查官名義，向退休建商佯稱掌握「養小三」證據，索討逾600萬元「打點費」。檢察官複訊後諭令王員120萬元交保，洪姓、林姓友人則都被聲押禁見。

檢調調查，林男、洪男自稱是國家秘密單位「維安查報隊」成員，得知受害建商「養小三」一事，隨即找王員合作，打算敲詐建商一筆；3人向建商誆稱台北市調查處大安調查站1名組長在查他的婚外情案，並表示可以幫忙打點，暗示建商給錢。

建商擔心婚外情醜聞曝光，陸續給了20萬、50萬不等現金，最多一次甚至給了500萬元，1年多來總共被詐逾600萬元，建商後來受不了到調查局檢舉，全案才曝光。

台北地檢署今天指揮台北市調查處兵分4路，搜索王、林、洪3人處所，並約談他們到案。

與員警和謀詐財的林姓男子。（記者錢利忠攝）

與員警和謀詐財的林姓男子。（記者錢利忠攝）

與員警和謀詐財的洪姓男子。（記者錢利忠攝）

與員警和謀詐財的洪姓男子。（記者錢利忠攝）

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