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台嫌香港犯案後返台 刑事局洽港警瞭解案情

台男在香港搶劫後返台，刑事局表示，已主動洽詢港警釐清案件。（路透資料照，本報合成）

台男在香港搶劫後返台，刑事局表示，已主動洽詢港警釐清案件。（路透資料照，本報合成）

2019-11-05 21:29:57

〔中央社〕港媒報導，有台籍嫌犯日前在香港搶劫後返台，但因台港無司法互助，全案恐陷困境；刑事局今晚表示，已主動洽詢港警瞭解、釐清案情，若確涉強盜罪嫌可依台灣司法管轄權究辦。

刑事局今晚透過新聞稿說明，按香港澳門關係條例第43條第1項第3款規定，台灣人民在香港犯最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，適用中華民國刑法規定。所以台籍人士在香港犯強盜罪，台灣仍具司法管轄權，應依台灣法律偵辦追訴。

關於有台籍犯嫌涉在港搶劫後返台一案，刑事局說，已主動洽詢香港警方瞭解案情，以釐清事實及其所涉罪嫌，並儘速提供在港相關涉案資料，積極偵辦中。

刑事局表示，若此案確涉及強盜罪嫌，因屬最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，台灣本來就有司法管轄權，將依法訴究、繩之以法。

香港南華早報報導，一名台籍嫌犯10月6日持空氣槍，搶劫一間位於尖沙咀麼地道的鐘錶行，並得手兩只價值港幣99萬元（約新台幣384萬元）的手錶。

報導引述香港警方指出，嫌犯於當天上午抵達香港，犯案後隨即在當晚飛回台灣。

報導稱，香港政府正努力與台灣確認嫌犯身分，但由於台港兩地目前沒有司法互助機制，陷入困境。

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