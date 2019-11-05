工程行老闆9度酒駕上訴求緩刑 法院駁回：進去關

酒駕除了有刑責，也有罰鍰。（資料圖）

2019-11-05 21:33:36

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一名許姓工程行老闆嗜酒成性，接連9次酒駕被抓，讓桃園地院法官忍無可忍，判他9月，應入監服刑，許男不服，上訴稱自己雖然多次酒駕，但都沒有撞傷人，且公司有數十名員工，若坐牢將影響這些人的生計，但高等法院認為桃院判決並沒有問題，日前駁回上訴，全案確定，許男應為自己的行為付出代價。

許男愛喝酒，酒後卻堅持開車，成為馬路上的不定時炸彈，光是有被警察攔查到的案件就多達8次，法官第一次判拘59日，給予他自新機會，沒想到他不珍惜，仍接連醉後上道，法院判決洋洋灑灑都是他的酒駕紀錄，刑期也往上增加，從3月、5月、6月、6月、6月、6月、7月，其中3案法官定應執行刑1年5月，他出獄後還是繼續酒駕，又被關回籠內。

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許男沒學到教訓，去年11月第9度酒駕被逮，酒測值高達0.77，法官認為他明知酒精會導致意識、控制、辨識、反應能力低落，超量飲酒後仍駕車，不知自律，雖然未肇事，仍判他9月徒刑。

許男不滿重判，上訴表示，是一時失慮才會酒駕，雖然以前有多次酒駕紀錄，但均沒有發生交通事故，亦未侵害他人具體權益，且目前已在醫療院所接受戒酒治療，以斷絕酒駕行為，

許男補充，他平日主動積極協助貧困急難或單親弱勢家庭，亦常捐款協助他人，工程行有數十名員工，若他入獄服刑，這些人的生計將受重大影響，希望法官考量他已受刑事追訴及法院審理的教訓，給予緩刑。

但高院指出，許男9度酒駕、一犯再犯，未因之前的刑罰而受警惕，可見他輕視法律，如果給予緩刑，無法有效嚇阻再犯；至於許男主張的熱心公益、員工待照顧等事由，與他有沒有再犯之虞的判斷無關。

綜合考量後，高院認為沒有給予許男緩刑的理由，日前維持桃院判刑9月的見解。

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