2警抓錯通緝犯還上銬 中正一分局：已懲處並加強教育

中正一分局。（取自google街景）

2019-11-05 19:31:34

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警中正一分局張姓巡佐與許姓警員，昨天下午接獲線報前往昆明街一帶抓通緝犯，將陳姓女子「誤認」為通緝犯，在未查證陳的身分前將她上銬逮捕，事後才發現「抓錯人」。中正一分局回應，已將張、許2員記申誡以上的行政懲處，並將此事列為案例，往後也將對同仁再加強教育。

民進黨台北市議員阮昭雄今天在議會質詢時指出，昨天下午2點多，台北市警中正一分局張姓巡佐與許姓警員穿著便服，在昆明街一帶抓通緝犯。2員將陳姓女子誤認為通緝犯，上前攔人，2員雖然有表明警察身分，但未出示證件；陳見2員身穿便衣，擔心遇上「假警察」擄人勒贖，不配合警方。

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2員見狀逕自將陳上銬，陳堅決要有人證，於是向一旁旅店店員求助，這時2員才看陳身分證，隨即發現犯下抓錯人烏龍事件。

據了解，張員從警10多年十分資深，許也服務3年多，都不是「菜鳥」。當天2員是接獲線報，指稱一名通緝犯經常在昆明街一帶出沒，才前往攔查抓人。

資深刑警指出，警方為了辦案需要，有時必須穿便服來掩飾身分。警察穿便衣要抓人，若遇反抗或現場有立即性危害，員警通常會先控制嫌疑人行動避免危險，再表明身分並出示證件，隨後再查驗嫌疑人身分；若現場沒有立即性危害，警方也必須表明身分、出示證件，查驗嫌疑人身分後確認無誤後才可上銬逮捕。

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