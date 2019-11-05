行政執行署高雄分署今拍賣欠稅扣押物 再替國庫進帳1725萬

行政執行署高雄分署今（5日）進行11月 份的法拍會，包括動產、不動產拍賣，再替國庫進帳1725萬餘元。（行政執行署高雄分署提供）

2019-11-05 22:57:34

〔記者黃建華／高雄報導〕行政執行署高雄分署今（5日）進行11月份的法拍會，包括動產、不動產拍賣，再替國庫進帳1725萬餘元。

其中，坐落於前鎮區林森三路及二聖二路附近大樓地下室及4筆土地以新臺幣982萬6000元拍定，岡山區大仁南路的大樓則以一戶737萬9999元拍出。

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動產的部分FUJI的護腿機及愛沙發，分別以9,000元及1萬2,500元拍定；日立五門冰箱以2萬8,000元拍定，LG及東元一般型號的冰箱則各以2,000元拍定，總計今日動產及不動產拍出金額為1725萬9,499元。

比較可惜是，拍賣前詢問度最高的2009年出廠的MERCEDES-BENZ C300自用小客車今日出價未達底價而未拍出，將擇期進行第二次拍賣，有興趣的民眾請密切關注高雄分署官網上的拍賣訊息。

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