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「明華園」大湖公園演出 上演歌仔戲廉政劇場

警方與孫翠鳳合影。（記者鄭景議翻攝）

警方與孫翠鳳合影。（記者鄭景議翻攝）

2019-11-05 20:38:46

〔記者鄭景議／台北報導〕世界級的「明華園」戲劇團，3日在大湖公園上演「108年清明司法歌仔戲廉政劇場」，現場座無虛席，擠滿數千名觀眾；內湖分局並與「明華園」當家小生孫翠鳳合影，宣導「反毒」、「打詐」及「交通安全」，希望以此透過「一傳十，十傳百」的方式，讓「反毒」、「打詐」及「交通安全」觀念傳達給民眾。

內湖分局局為了宣導民眾交通安全、遠離毒品與詐騙，在大湖公園辦理反毒、打詐及交通安全宣導，活動現場也有Q版警察大頭娃娃，吸引民眾爭相合照。

警方指出，現今詐騙手法推陳出新，毒品多樣化也讓不少年輕人不慎沾惹毒品惡習，呼籲民眾如接獲可疑詐騙電話，或遇有毒品不法情資，務必與警方連繫，共同打擊犯罪。

警方表示，另經統計「未注意車前狀況」、「未保持行車間隔」是造成交通事故的2大主因，駕車時請提高警覺，注意車前狀況、保持行車間隔並禮讓行人，以降低交通事故之發生。

明華園在大湖公園演出。（記者鄭景議翻攝）

明華園在大湖公園演出。（記者鄭景議翻攝）

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