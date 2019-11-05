追蹤打疫苗發現異狀 熱血公務員揭未婚媽淹死男嬰悲劇

在苗栗縣衛生局服務的廖惠雅獲得防疫績優個人獎。（記者林惠琴攝）

2019-11-05 17:26:12

〔記者林惠琴／台北報導〕今年初，苗栗縣發生一起年輕未婚媽媽狠心將出生男嬰抱到宮廟水槽溺斃後棄屍事件，震驚社會。而整起事件會被披露，起因於寶寶逾期未辦理出生登記，衛生局人員追蹤寶寶打疫苗的情況，透過家訪卻始終未見到寶寶，請警察協助，進而順利偵破此案，今日獲頒防疫績優個人獎。

在苗栗縣衛生局服務、個性細心且堅毅的廖惠雅，負責兒童常規疫苗與流感疫苗接種業務，辦理逾期未帶幼兒來接種疫苗家庭的催注作業。

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廖惠雅說，此事件一開始是戶政單位發現家長遲遲未為男嬰報戶口，經詢問，男嬰母親卻聲稱「沒有生小孩」，相關單位懷疑可能是健保卡遭誤用，進而請衛生局代為確認，結果從醫療院所獲得的資料，該女的確有生產事實，並且有一名小孩出生。

廖惠雅說，為了進一步了解情況，打電話追蹤寶寶為何未按時接種疫苗？是否有需要協助之處？並多次派員前往當事人的家中，卻始終未能見到寶寶，且對方持續否認生小孩，甚至後來拒絕家訪，也不再接聽電話，實在存有諸多疑點，因此請警察協助，最終成功識破原來孩子已遭母親溺斃。

廖惠雅說，在此次事件發生後，相關單位也更強化通報作業流程，希望未來若再有類似情況，有機會更早發現。她也提及，雖然類似事件必須要有耐心持續追查，但若從「利他」的角度出發，可以感覺付出努力能夠幫助民眾，意義不單單只是一份工作而已。

衛福部疾管署今日舉行今年度防疫績優頒獎典禮，以「疫義非凡 星光璀璨」為題，表揚全國56名對傳染病防治工作有卓著貢獻的個人與團體。

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