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生日當天來台旅遊行李卻遺失 台灣警20分鐘內火速幫找回

菲籍旅客感謝台灣警察幫忙找回行李一同合影留念（記者吳昇儒翻攝）

菲籍旅客感謝台灣警察幫忙找回行李一同合影留念（記者吳昇儒翻攝）

2019-11-05 15:05:34

〔記者吳昇儒／新北報導〕一名菲律賓籍的男性遊客趁著自己生日，來台旅遊慶生，3日前往野柳地區遊玩時，卻不小心將行李廂遺忘在客運上，只好跑到新北市警野柳派出所求援。警員聽聞之後，立刻聯繫客運公司，與客運司機交叉比對之後，果然找到該遊客行李廂，讓他可以安心返國。此時該名遊客才說當天是自己生日，還好有台灣警察幫忙給自己對棒的生日禮物。

「It is the best birthday present I have ever received！」案發當天，菲籍遊客Martin匆忙地跑進野柳派出所內求助，表示自己的行李廂忘在客運上，希望警方能夠幫忙。

員警們先請Martin不用緊張，先敘述一下搭的車次及時間，還有行李廂的款式，隨即追查客運動線，聯繫上客運司機，所幸成功找回行李廂，讓身為當日壽星的菲籍遊客非常開心。

分局長陳永昌表示，野柳地區是著名的觀光景點，民眾遊玩時難免遺忘隨身物品，同仁能秉持同理心積極幫助外籍旅客迅速找回行李箱，做好國民外交，值得肯定，也將擇日表揚。

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