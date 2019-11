生日當天來台旅遊行李卻遺失 台灣警20分鐘內火速幫找回

菲籍旅客感謝台灣警察幫忙找回行李一同合影留念(記者吳昇儒翻攝)

2019-11-05 15:05:34

〔記者吳昇儒/新北報導〕一名菲律賓籍的男性遊客趁著自己生日,來台旅遊慶生,3日前往野柳地區遊玩時,卻不小心將行李廂遺忘在客運上,只好跑到新北市警野柳派出所求援。警員聽聞之後,立刻聯繫客運公司,與客運司機交叉比對之後,果然找到該遊客行李廂,讓他可以安心返國。此時該名遊客才說當天是自己生日,還好有台灣警察幫忙給自己對棒的生日禮物。

「It is the best birthday present I have ever received!」案發當天,菲籍遊客Martin匆忙地跑進野柳派出所內求助,表示自己的行李廂忘在客運上,希望警方能夠幫忙。

員警們先請Martin不用緊張,先敘述一下搭的車次及時間,還有行李廂的款式,隨即追查客運動線,聯繫上客運司機,所幸成功找回行李廂,讓身為當日壽星的菲籍遊客非常開心。

分局長陳永昌表示,野柳地區是著名的觀光景點,民眾遊玩時難免遺忘隨身物品,同仁能秉持同理心積極幫助外籍旅客迅速找回行李箱,做好國民外交,值得肯定,也將擇日表揚。

