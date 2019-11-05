台商在中國殺害二奶 元配直到丈夫被捕才知情

黃姓台商在中國殺害二奶，在台元配直到丈夫被捕才知情，訴請離婚獲准。圖為士林地院。（資料照）

2019-11-05 15:06:30

〔記者溫于德／台北報導〕黃姓台商在中國包二奶，直到殺害二奶並遭公安逮捕，元配才知情。元配認為，丈夫5年前離台後未再同居，且現被關押中，加上丈夫也同意離婚，基於夫妻婚姻關係已生嚴重破綻，且可歸責於丈夫，訴請離婚。士林地院審結，判准雙方離婚，可上訴。

元配說，她1991年5月間與黃男結婚，兩人後來育有1女，婚後共同經營廚具及衛浴事業，丈夫為了擴展中國版圖，長年旅居對岸，她則將事業重心放在台灣，偶爾前往中國協助丈夫處理財務。

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豈料，元配2014年接獲通知，才知丈夫當年11月25日與曹姓小三發生嚴重爭吵後失手殺害對方，並遭公安人員逮捕。

元配也說，丈夫因涉犯故意殺人罪，遭中國山東省青島市中級人民法院判處死刑，緩刑2年執行，前年3月9日已入獄服刑。

元配認為，丈夫離台後未再返台同住，現又在中國監獄服刑中，短期內難以回台與她修補婚姻關係，且丈夫在獄中主動提出離婚，僅因仍在中國監獄服刑，無法返台配合辦理離婚手續，因此基於夫妻婚姻關係已生嚴重破綻，且可歸責於丈夫，訴請離婚。

黃男委託女兒擔任訴訟代理人同意離婚，原因在於，覺得無法照顧妻子。

法官在判決書內提到，黃男因殺害二奶遭判處死刑，目前羈押在中國監獄，而夫妻分居至今，因元配無意維持婚姻而提起本件訴訟，黃男也同意元配請求，只是無法返台辦理手續，顯見雙方均無意維持婚姻，自然無須，判准雙方離婚。

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