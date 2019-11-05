醉男3小時內亂打8通110 法官判罰5千元

基隆地方法院近日審結，依法裁罰許男5千元。（記者吳昇儒攝）

2019-11-05 14:53:08

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名許姓男子今年9月20日晚間酒後，竟於23時許至隔日凌晨2點間，連續打了8通110謊稱自己遇到糾紛，需要警方到場處理。員警到場後，發現根本沒有狀況，予以告誡，卻沒想到許男還繼續撥打，占用報案專線，被警方依違反社會秩序維護法移送法辦。基隆地方法院近日審結，依法裁罰許男5千元。

今年9月20日晚間，44歲許男酒後利用手機撥打110，佯稱發生糾紛，要員警幫忙處理，但警方到場後，卻發現根本沒有他說的狀況，便告誡他別占用報案專線，也別浪費警力；沒想到許男竟勸不聽，又連續打了2次，警方趕到場後，發現又是許男，再次予以告誡。

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警察離開後，許男仍不善罷干休，繼續撥打110胡言亂語，警方最後則依違反社會秩序維護法將他帶回法辦。

基隆地方法院審理時認為，許男犯案時有飲用酒類，行為控制能力不佳，衡量其行為後態度等情狀，依法裁罰5千元。

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