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首頁　>　社會

男子舉止怪異 推倒路邊機車占據巷弄

監視器拍下金髮男詭異行徑。（記者徐聖倫翻攝）

監視器拍下金髮男詭異行徑。（記者徐聖倫翻攝）

2019-11-05 14:47:19

〔記者徐聖倫／新北報導〕1名金髮男子於今天凌晨4時許行經新北市土城街頭，他在一處巷弄內疑似見到路邊兩排排停放的機車不爽，竟徒手將機車放倒，這個瞬間也被民眾目擊。民眾將此情況PO上網後引起警方注意，警方也迅速查出金髮男身分，將通知其到案說明。

據悉，金髮男在土城區永豐路某巷弄內將停放路邊兩側的機車推倒，他一部一部徒手放倒機車，而有汽車要經過該巷時，金髮男也阻止汽車進入並將其趕走，路過此處的駕駛沒辦法只能繞道，這一切過程都被目擊民眾PO到臉書，希望有人能提供監視器或行車紀錄器以指證金髮男。

警方透過網路巡邏注意到這篇PO文，並主動介入調查，調閱監視器發現確有此事，金髮男在監視器影像中舉止顯得非常怪異。警方循線找出金髮男身分，雖然目前尚無被害車主前來警局提告，但還是會通知金髮男到案說明。

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