獨家》辭退懷孕美籍英語教師 補習班違反性平法挨罰30萬

高雄市一家外語補習班，前年提前終止一名懷孕的美籍外語老師勞動契約，高市勞工局接獲該美籍女師申訴，以違反性別工作平等法、涉嫌「懷孕歧視」，將補教業者開罰30萬元，補教業者不服，訴願遭駁回，改提行政訴訟仍敗訴。（示意圖）

2019-11-05 15:02:56

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一家外語補習班，前年提前終止一名懷孕的美籍外語老師勞動契約，高市勞工局接獲該美籍女師申訴，以違反性別工作平等法、涉嫌「懷孕歧視」，將補教業者開罰30萬元，補教業者不服，訴願遭駁回，改提行政訴訟也敗訴。

據了解，受雇於某短期外語補習班的1名美國籍英語女教師，2017年4月向高雄市勞工局申訴，指2016年12 月間該補習班得知她懷孕後，隔年1月就無預警告知將提前於同年3月10日終止原訂於同年10月23日屆期之勞動契約，並佯稱她表現不佳將予以解僱，涉有「懷孕歧視」。

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高市勞工局調查後，將本案提請高雄市就業歧視評議會，認「懷孕歧視」成立，勞工局因此依違反性別工作平等法裁處該補習班新臺幣30萬元罰款。

謝姓補教業者不服，提起訴願，遭駁回，改提行政訴訟，主張提前終止勞動契約與懷孕無關，並反指該美籍女教師常處罰學生至教室罰站，剝奪學生上課權益，有學生家長以口頭或通訊軟體向補習班投訴。

不過，高雄高等行政法院審理認為，補教業者雖主張美籍女師有不當處罰學生之情事，但並未充分提出她有違反規定、致應終止契約之客觀事實證據。另依勞動契約條款，如申訴人表現有缺失或不滿時，應先試圖改善，如無法改善，雇主才得以行使資遣預告。

此外，補教業者於美籍女師申訴其遭受懷孕歧視，並未能依性別工作平等法規定，就其預告提前終止勞動契約與申訴人懷孕無關一事，負舉證責任，認勞工局開罰30萬元的處分，並無違誤，駁回補教業者之訴。可上訴。

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