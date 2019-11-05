跟外婆逛市場卻走失 暖警抱女童沿途尋親

暖心的女警將女童帶回派出所暫時安置（記者吳昇儒翻攝）

2019-11-05 14:42:54

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止區一名林姓女童3日上午跟著外婆一起到中正市場採買時，卻不小心走失，附近商家發現後，立刻告知巡邏的徐、郭姓員警請他們幫忙。兩名警員抱著女童一間間店家詢問，卻找不到家屬，當時又突然下起大雨，員警只好先將女童帶回派出所安置。所幸孫女的外婆，跑到派出所報案，得知孫女正在所內休息，鬆了一口氣。

新北市汐止派出所徐、郭姓員警在市場內巡邏時，突然有熱心民眾向員警請求協助，手指著一名女童，表示她好像與家人走失，已在附近獨自徘徊半小時。員警便上前詢問女童是否獨自一人，叫什麼名字，今年幾年級等等問題，但她卻童言童語回答，無法說出自己的名字。

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員警細心的觀察女童身上的衣物及身體皆是乾淨的，判斷女童走失不久，便一手抱起女童在市場周邊繞，沿途也詢問店家是否看過女童或認識女童的家長，沿途詢問了數間攤商後，終於有店家向員警提供資訊表示方才有一名婦人也沿途詢問女童行蹤，只可惜婦人已經走遠了

當時突然下起滂沱大雨，員警擔心女童淋雨而感冒，便先將女童帶返所休息。過沒多久，就見一名老婦人慌張地跑進派出所直說孩子走失了，看見走失的孫女時激動的將她緊緊抱住，並說:「妳走不見，阿嬤揪煩惱!妳甘知嗎！」

女童外婆才向警方解釋，當時在市場買菜，接了一通電話，一個不留神，外孫女就消失在市場內，還好有遇到警察幫忙，不然真不知道怎麼跟家人交代。

員警也叮嚀老婦人，由於小孩子好奇心及活動力強，要時刻小孩的安全及動向，別讓他們離開視線，以免發生危險或讓孩童走失。

女童外婆到派出所找到外孫女後，將她揹起一起回家（記者吳昇儒翻攝）

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