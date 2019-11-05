貨車拉倒行道樹通運公司遭索賠 法院認定枝枒被勾到判免賠

陳姓司機將貨車開出停車格時，不慎勾到台灣欒樹枝枒，導致樹體毀損死亡（台灣欒樹示意圖與案件無關。（ 記者吳昇儒攝）

2019-11-05 14:13:48

〔記者吳昇儒／基隆報導〕陳姓大貨車駕駛今年3月將車停在台北市某道路停車格內，離開時車身不慎拉到路旁的台灣欒樹，導致樹幹斷裂死亡，市府認為駕駛所屬的通運公司，應賠償栽植費用及相關罰款共計4萬餘元。但運通公司則宣稱，單純是從停車格將車移出，應是市府未修剪行道樹，才會讓枝枒勾到車身斷裂。基隆地方法院審理後，採信駕駛說法，判通運公司免賠。

台北市政府工務局公園路燈工程管理處向法官表示，陳男駕駛通運公司的大貨車，於3月27日上午撞毀其管理的台灣欒樹，導致樹體主幹折斷、樹皮環剝，全株毀損，依臺北市行道樹管理維護自治條例第9條第1項第4款，要向運通公司求償4萬1638元

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運通公司則向法官指稱，當時公司的陳姓司機將貨車暫停在肇事路段的停車格，開出停車格時，無法注意到路樹的枝枒已經逾越人行道邊線，延伸至馬路的情形，導致路樹斷裂，肇事原因是工程管理處未修剪樹木才會釀禍。

法官認為，雖然工程管理處在審理時有提出今年年初修剪樹體的照片，維持4米高的高度，以供車輛通行，但1月修剪時的照片與案發時枝枒茂密的狀況有所差異，顯然較為茂密，期間是否能維持高度，已難判斷；再者路樹與車道有一段距離，所以並非被陳姓駕駛撞毀，應為陳姓駕駛離開停車格時，路樹枝枒超出人行道邊線，延伸至道路路面，才會被貨車勾纏拉扯斷裂。審理後，認為陳姓駕駛應無過失，判處陳男所屬的運通公司免賠。

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