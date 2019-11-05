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鴿子放鴿子！油門狂催... 警跨坐慘遭「丟包」網友笑瘋

2名員警處理車禍案件結束後，負責騎車的資深警員竟忘記後方的同事還沒上車，獨自揚長而去。（記者許倬勛翻攝）

2名員警處理車禍案件結束後，負責騎車的資深警員竟忘記後方的同事還沒上車，獨自揚長而去。（記者許倬勛翻攝）

2019-11-05 13:35:14

〔記者許倬勛／桃園報導〕鴿子放鴿子！桃園市昨上午發生一件警方「丟包」案件，北勢派出所2名員警獲報至平鎮區中豐陸橋處理車禍案件，不料結束後，負責騎車的資深警員竟忘記後方的同事還沒上車，獨自揚長而去；全程被人錄下影片上傳網路，讓網友笑瘋：「學長超沒義氣！」

影片中，2名員警在陸橋上準備騎車離開，負責騎車的警員從置物廂拿出安全帽交給同仁，怎料同仁才剛戴上帽子、準備跨坐上後座時，機車隨即揚長而去，撲了個空。

為免發生危險，沒坐上機車的警員只好趕緊跑到防撞桿，無奈模樣全被後方行車記錄器拍下，車主上傳臉書分享，笑料不斷。

網友說：「這根本是鴿子放鴿子啊！」「這麼沒義氣的隊友還是第一次看到」、「好像國中生的惡作劇」。

平鎮警方表示，平時同仁處理事故都是單騎出動，遭丟包的警員是正在實務訓練的新進同仁，兩人默契稍有不足，會要求加強訓練。

2名員警處理車禍案件結束後，負責騎車的資深警員竟忘記後方的同事還沒上車，獨自揚長而去。（記者許倬勛翻攝）

2名員警處理車禍案件結束後，負責騎車的資深警員竟忘記後方的同事還沒上車，獨自揚長而去。（記者許倬勛翻攝）

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