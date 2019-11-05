跟已婚山友爬「枕頭山」 銀行女經理辯：討論爬山地點

陳姓銀行女經理與已婚的劉姓男山友穿情侶裝十指緊扣、勾手臂比愛心手勢，還有「我們不是還有枕頭山」等曖昧對話。（情境照）

2019-11-05 13:24:30

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓銀行女經理與已婚的劉姓男山友交往曖昧，除了穿情侶裝十指緊扣、勾手臂比愛心手勢外，還有「我們不是還有枕頭山」等曖昧對話，劉妻氣憤提訴求償10萬元，新北地院三重簡易庭法官亦認為，2人不是一般尋常山友關係，已逾越社交分際，侵犯配偶權，判陳女賠償5萬元。

據了解，劉男與妻子結婚20幾年，原本和樂融融，但今年3月間，劉妻在臉書上發現，丈夫與陳女交往曖昧，除了穿情侶裝十指緊扣、勾手臂比愛心手勢外，還有「我們不是還有枕頭山」等曖昧對話。

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劉妻向法院說，2人行為導致她的家庭破裂，瀕臨離婚困境，她終日以淚洗面，因此求償10萬元。

對此，陳女堅稱，她與劉男是因業務往來而結識，因為都有從事登山活動，所以也有「山友」關係，並未交往，至於臉書內記載「我們不是還有枕頭山」只是爬山地點的行程規劃討論，沒有曖昧。

法官認為，二人合照中有時十指緊扣，有時互勾手臂親暱相偎，或擺出愛心手勢合體的甜蜜姿勢，並穿著情侶裝，儼然是一對熱戀中的男女朋友，至於「爬枕頭山」則是「睡大頭覺」的戲稱，可見2人關係匪淺，實在不像尋常山友關係，已超出一般男女交往情誼，逾越社交分際。

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