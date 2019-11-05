8旬嬤在公墓迷途 白河警員挨家挨戶查訪助返家

家住白河內角8旬老婦疑失智，外出散步後竟在公墓迷途，白河警分局內角所警員王仁富獲報，挨家挨户查訪才順利問到老婦住址，護送安全返家。（記者王涵平翻攝）

2019-11-05 12:57:06

〔記者王涵平／台南報導〕家住白河內角8旬老婦疑失智，外出散步後竟在公墓迷途，白河警分局內角所警員王仁富獲報，挨家挨户查訪才順利問到老婦住址，護送安全返家。

內角派出所警員王仁富接獲民眾報案指稱1名老婦坐在內角公墓前，身體看似虛弱，趕赴現場時發現老婦語無倫次，無法說出姓名及住處，王員查訪詢問附近民眾及店家，稱婦人應是里民，直到問到某機車行，才問到老婦正確住址。

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家屬看到老婦返家，相當感謝警方，稱老婦上午從家中拄著拐杖離家，年邁加上疑有失智情形，近來因思親情緒不穩定，失蹤後家人心急如焚，在住家附近已找了很久，近日早晚溫差大，相當著急。

白河分局長朱信憲呼籲，對於家中有失智疾病的年長者可於其所穿著的衣物繡上家屬的聯絡電話，也可向南市社會局申請愛心手鍊配戴或至分局捺印指紋建檔，以便走失被尋獲時可迅速聯繫家屬。

家住白河內角8旬老婦疑失智，外出散步後竟在公墓迷途，白河警分局內角所警員王仁富獲報，挨家挨户查訪才順利問到老婦住址，護送安全返家。（記者王涵平翻攝）

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