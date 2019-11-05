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不捨波麗士執勤久站辛勞 鞋業老闆「打從腳底支持」這樣做

該公司當天特別駛來一輛行動檢測車到分局前執行「掃足專案」。（記者許國楨翻攝）

該公司當天特別駛來一輛行動檢測車到分局前執行「掃足專案」。（記者許國楨翻攝）

2019-11-05 12:20:06

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一家鞋業公司不捨警察弟兄執勤久站辛勞，特別企劃了一場「掃足專案」，利用專門測量足部的精密檢測儀器，替第五分局官警分批精準客製化出適合每個人腳型的鞋墊，再以3D列印方式製作後以精美鞋袋包裝致贈給警方，「打從腳底支持」的暖舉讓官警們都覺得實在「揪感心」！

位在台中市北屯區的Zabway鞋業品牌公司，董事長蘇致華平常熱心公益不遺餘力，日前向第五分局四平所所長藍忠明提出是否可以提供專業協助，願意幫警察弟兄們量身訂製鞋墊；畢竟腳是支持人身體的部位，若稍不注意，長久下來還會導致站立姿勢跑掉，尤其官警常因執行酒駕或路檢等勤務久站，更可能影響身體結構平衡。

分局長郭士傑獲知後欣然同意，認為對同仁在執行勤務時減輕身體負擔很有助益，蘇董為此在上月底企劃了這場「掃足專案」活動。

為了製作這一批客製化鞋墊，該公司當天特別駛來一輛行動檢測車到分局前，內部設有專門測量足部的精密檢測儀器，廠商貼心表示，車上的高精準光學量測儀器已做好水平校對，就是為了讓警察弟兄們能準確的測量足底及足壓影像，這樣才能精準客製化出適合每個人腳型的鞋墊。

廠商同時安排動線讓官警登上行動車且須立正站好才好檢測，並由專人現場解說足型及足弓受測分析結果，再以3D列印方式製作足弓支撐鞋墊，以精美鞋袋包裝致贈給警方。

致贈當天第五分局特別準備感謝狀，由副分局長楊明哲頒與該公司經理賴俊銘致謝，楊副分局長風趣地說，這不僅對警察工作「打從腳底的支持」，還讓同仁們得以「站力十足」！尤其穿上後執勤時可以更加舒適耐久，官警們都覺得實在「揪感心」！

鞋業公司向分局長郭士傑（中）說明檢測流程。（記者許國楨翻攝）

鞋業公司向分局長郭士傑（中）說明檢測流程。（記者許國楨翻攝）

當天安排動線讓官警登上行動車且須立正站好才好檢測。（記者許國楨翻攝）

當天安排動線讓官警登上行動車且須立正站好才好檢測。（記者許國楨翻攝）

當天安排動線讓官警登上行動車且須立正站好才好檢測。（記者許國楨翻攝）

當天安排動線讓官警登上行動車且須立正站好才好檢測。（記者許國楨翻攝）

檢測後再以3D列印方式製作足弓支撐鞋墊。（記者許國楨翻攝）

檢測後再以3D列印方式製作足弓支撐鞋墊。（記者許國楨翻攝）

廠商以精美鞋袋包裝客製化鞋墊致贈給警方。（記者許國楨翻攝）

廠商以精美鞋袋包裝客製化鞋墊致贈給警方。（記者許國楨翻攝）

第五分局也準備感謝狀致謝。（記者許國楨翻攝）

第五分局也準備感謝狀致謝。（記者許國楨翻攝）

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