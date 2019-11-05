犯罪現場寶特瓶驗出DNA逮人 證據薄弱判無罪

警方從犯罪現場附近發現的寶特瓶有楊嫌DNA，推論楊嫌犯案，結果被法官打槍，認為證據過於薄弱，判楊男無罪。 示意照，非證物。（記者李立法攝）

2019-11-05 11:11:43

〔記者李立法／屏東報導〕張姓農友農田內的工寮遭竊，現場發現一個空的寶特瓶，警方從瓶口驗出DNA，循線逮到涉案的楊姓男子，但楊男否認偷竊，法官認為除了一個驗出DNA的保特瓶之外，並無其他積極證據可證明楊男犯行，證據過於薄弱，判楊男無罪，可上訴。

張男工寮內的馬達及電線去年11月間遭竊，警方據報在農田內發現一個可疑的寶特瓶空瓶，經送驗後，採得與轄區內治安人口相符的DNA，於是將楊男帶回偵訊。

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楊男否認潛入張男農田內工寮行竊，該寶特瓶是他騎機車隨手丟的，不能單憑一個保特瓶就認定是他偷的；檢方偵辦後，仍依竊盜罪起訴楊男。

法官認為，遭竊農田旁是任何人得以進出的產業道路，該寶特瓶發現位置靠近農田圍籬，距離產業道路僅10公尺左右，難以排除楊男隨手將寶特瓶丟入農田的可能，檢方除寶特瓶外，並無其他直接證據可證明楊男犯行，難以說服法官形成有罪心證。

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