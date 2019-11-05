網購「持久丸」竟是感冒藥 男客：難怪越吃越沒力！

兩兄弟取得感冒藥改包裝後，以壯陽效果的藥品來出售，男士吃了只會想睡覺，沒影響，房事越來越沒勁。（情境照）

2019-11-05 11:08:37

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市太平區陳姓兄弟缺錢花用，異想天開，密集去診所取得醫師處方感冒藥、止痛藥、退燒藥等，改包裝再取名為「極樂」、「狂野迷漫」、「神仙粉」、「粉紅豹」、「小綠持久丸」等，號稱是男士保養及情人專屬藥品，在網路上販售，半年多詐得50萬元，今年7月才經衛生單位網路巡邏告發，被依詐欺罪起訴。

中檢起訴書指出，陳姓兄弟（分別39歲、35歲）哥哥在去年10月間因缺錢花用，異想天開，竟去診所就診取得醫師處方感冒藥，然後重新包裝，或粉狀改為液體，膠囊改為粉狀等等手法，然後重新取名「極樂」、「狂野迷漫」、「神仙粉」、「粉紅豹」、「小綠持久丸」、「迷世界」、「催情水」、「威尼斯」、「費洛蒙精油」等等名稱，在網路上強調是「男士保養美妝」，及「情人專屬」，陳弟弟則幫忙包裝、寄送。

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兩人分別去各診所看病拿藥，是他們的貨源。而半年多來竟然生意不差，客戶下訂得款50萬元，今年7月衛生單位與警方聯合稽查，發現「小綠持久丸」是胃藥，「粉紅豹」是止咳藥丸，「狂野迷漫」是止痛藥，「飲火催情粉」是退燒藥粉，都是醫師治療感冒等處方用藥，他們拿來隨意改裝詐騙。

警方與衛生單位查緝時，還有待出貨的「催情水」、「神仙粉」，還有在超商查扣被告已經交運的「催情水」、「費洛蒙精油」、「極樂藥錠」等一批，並查扣少數三級毒品。

據了解，兩兄弟取得感冒藥等醫師處方藥品，只需付出少數的部分負擔（健保制度），可是經改包裝後，以壯陽效果的藥品來出售，每瓶、每顆、每包都可以賣到數百元。

因為這些都只是感冒用藥、胃藥、止痛藥等，男士吃了只會想睡覺，沒影響，房事越來越沒勁。

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