選前倒數桃警破獲槍枝交易 查獲土耳其制式連發手槍

桃園市八德分局破獲魏、王姓男子分別持有制式和改造槍彈。（記者陳恩惠翻攝）

2019-11-05 10:52:07

〔記者陳恩惠／桃園報導〕淨化選前治安，桃園市警局掌握非法持有槍枝並企圖交易的線索展開行動，八德分局昨天聯合刑事局偵七大隊在轄內汽車旅館中，查獲魏、王姓男子分別持有土耳其製制式連發手槍和改造手槍各一把，訊後依槍砲彈藥刀械管制條例送辦，正深入調查槍枝是否另涉他案，以及有無暴力介入選舉情事。

八德分局表示，偵查隊接獲線報，魏姓男子疑似在轄內東勇街某汽車旅館有買賣槍枝交易的訊息，分局長陳錦坤立即指揮偵查隊、四維派出所20名警力，昨日上午10時前往汽車賓館週遭埋伏。

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直到下午1時餘，見疑似買家的王男現身並進入，立刻前往客房實施攻堅進入，將2男制伏，當場查獲48歲魏姓工人持有土耳其製制式連發手槍1枝、子彈8顆；接著前往汽車旅館旁停車場內，在王男的車上起出一把改造槍枝及子彈10顆等贓證物一批。

魏、王辯稱雙方是朋友，只是碰面閒聊，並無交易槍枝之意，至於2人為何身懐槍彈，是否渉及不法，將深入追查。

王姓男子（前）疑似和魏姓友人欲交易槍枝，遭桃園市警方逮捕送辦。（記者陳恩惠翻攝）

48歲魏姓工人（右）和49歲王姓友人因為非法持有槍彈遭桃園警方逮捕。（記者陳恩惠翻攝）

桃市警八德分局偵查隊長沈介茗說明。（記者陳恩惠翻攝）

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