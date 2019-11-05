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法務部統計：18年討債成功5500億元 可蓋114座「小巨蛋」

法務部行政執行署成立18年來累計徵起金額突破5500億元，約可蓋9座「台北101」或114座「小巨蛋」。（資料照）

法務部行政執行署成立18年來累計徵起金額突破5500億元，約可蓋9座「台北101」或114座「小巨蛋」。（資料照）

2019-11-05 09:53:39

〔記者溫于德／台北報導〕法務部行政執行署素有「合法討債公司」之稱，成立18年來累計徵起金額突破5500億元，約可蓋9座「台北101」或114座「小巨蛋」，另對照法務部1年約300億元預算，5500億元也已超過法務部18年法定預算總數。為此，行政執行署今天上午10時將舉辦成果發表會，法務部長蔡清祥與政務委員羅秉成都將親臨現場表揚。

行政執行署各分署成立於2001年1月1日，到今年8月2日累計徵起金額突破5500億元，金額挹注國庫收入，實現公平正義。

行政執行署表示，近年來因積欠停車費、通行費、小額罰鍰或燃料使用費等，案件幾乎以每年百萬件速度成長；執行署同時針對各種特定類型執行案件，推動專案強制執行，以擴大執行成效。

行政執行署也說，對於拒繳或蓄意脫產的義務人，會利用查封、拍賣、限制出境、聲請拘提、管收等手段執法，但執法過程不忘關注弱勢義務人，因此會弱勢義務人調整手段，採寬緩執行策略，並將弱勢義務人轉介到社福機構或民間公益團體，協助脫困。

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