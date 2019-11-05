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檢舉交通違規沒獎金可領 高市舉報肇逃卻可得到「這筆錢」！

交通檢舉達人沒獎金可領，在高雄舉報肇逃最高可獲6萬元奬勵金，見義勇為的黎男（右）曾獲警察局長李永癸（左）頒獎表揚。（記者黃良傑翻攝）

交通檢舉達人沒獎金可領，在高雄舉報肇逃最高可獲6萬元奬勵金，見義勇為的黎男（右）曾獲警察局長李永癸（左）頒獎表揚。（記者黃良傑翻攝）

2019-11-05 09:06:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市交通違規「檢舉達人」沒有獎金，但舉報肇逃的「正義達人」最高可獲6萬元獎勵金！

交通大隊表示，車禍若肇事車輛逃逸無蹤，因未保全現場，難以釐清事發經過，受害人往往求償無門，市府為獎勵民眾檢舉高雄市肇事致人傷亡逃逸案件，提高破案率並確保民眾權益，於102年訂定「高雄市檢舉交通肇事致人傷亡逃逸獎勵辦法」，民眾檢舉一般的交通違規，一毛錢獎金都沒有，但檢舉車禍肇事致人傷亡的逃逸案件，不但能助人，最高還可獲頒6萬元獎勵金。

獲得最高獎勵金的黎姓男子，曾於去年3月間目擊三民區交通肇逃案，肇事者過失致人於死，黎男見義勇為，騎車自後追趕並將嫌犯攔下交警方處理，讓警方得以迅速破案，不但深獲當事人家屬感激，警察局長李永癸親自頒獎表揚，頒發最高獎勵金6萬元，表達感謝與熱心助人之義舉。

警方強調，民眾檢舉肇事逃逸獎勵金，高幣每年均編列預算，等待正義使者領取，依據獎勵辦法規定，民眾如提供事證協助破案，交通肇事致人受傷案件，每案獎勵金新臺幣3千元、致人重傷每案新臺幣2萬元、致人死亡每案新臺幣6萬元，警方呼籲民眾踴躍提供行車影像等資料檢舉，既可幫助被害人，又有獎金可拿。

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