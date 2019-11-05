罕見女女性侵！被害女指證反覆，女友不起訴！（記者蔡彰盛攝）

2019-11-05 08:27:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕姜姓女子被控將小她5歲的女子小美（化名）當成禁臠，多次和誘脫離家庭，並以手指性侵小美多次，然而新竹檢方調查發現，小美的指控說詞及描述情情節均反覆無常，在罪證不足情況下，全案不起訴偵結。

檢警調查，26歲的姜女與21歲的小美為朋友關係，小美於2014年間隨姜女到堂姐位於新竹市住處、新竹旅館與姜女位於臺中市住處等處居住（姜女所涉和誘罪部分已另案判決確定）。姜女竟違反小美意願，以手指插入陰道，強制性交得逞多次。

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姜女堅詞否認妨害性自主犯行，辯稱曾以手指插入小美陰道1、2次，但並未勉強她，且是小美想要，之前在和誘等案件中雖曾向法官說有1次違反小美意願，但當時會這樣說是因為真的不想再開庭，每次開庭小美說的時間都很反覆。

小美指控「姜女並沒有經過我的同意...這是發生在新竹的好幾間旅館內，這樣的情況發生了至少有5次...」等語，且於偵訊中亦曾提及與姜女一同至新竹堂姐家居住，卻並未指稱同住時有任何違反其意願的性交行為，直到前案審理中小美始稱：該段時間姜女有觸摸其身體及下體，總共有3、4次，她同意1次，其他的沒有。

檢方認為，顯見小美對所謂 「違反其意願」、「其有表示不要、抗拒」之指述說詞及描述情情節均反覆無常，指訴顯有可疑之處。

根據精神狀況鑑定書，認為小美「理解與問題解決能力弱，欠缺尋求策略解決問題能力，包括向他人諮詢及求助的能力，致難以應變複雜、不如預期的問題或人際社會情境」，故小美可能反應或求助能力較弱，然小美既無法應變他人侵犯，更應會顯露其無助或異常之表 徵，然堂姐竟毫無所覺，表示未曾發現小美有任何異狀，亦難想像。

此外小美如果在堂姐住處時即遭姜女以強制手段性侵，或如其曾指述在新竹旅館亦遭違反意願侵犯，但她2015年2月間即曾經警尋回，已脫離姜女掌握，何以事後又與姜女同至飲料店工作，而再遭性侵？最後檢方認為事證不足，全案不起訴。

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