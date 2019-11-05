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車胎被刺揪友緝凶 錯殺精障漢3人判刑

沈姓男子半夜在超商外坐，被李姓男子等人誤為刺破輪胎者，慘遭分持酒瓶、木棍圍毆傷重致死。（資料照）

沈姓男子半夜在超商外坐，被李姓男子等人誤為刺破輪胎者，慘遭分持酒瓶、木棍圍毆傷重致死。（資料照）

2019-11-05 08:37:21

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄李姓男子去年7月間不滿貨車停在一處超商前，車胎遭人刺破，找來謝姓、余姓友人埋伏緝凶，59歲的沈男剛好獨坐在超商騎樓，被質問時又不回應，被誤為刺胎者，慘遭3人分持酒瓶、棍棒圍毆倒地，送醫不治，3人逞兇後向警方自首，高雄地院一審依共同犯傷害致死罪，謝男遭判刑7年半，另李男、余男則皆判6年10月。可上訴。

判決指出，43歲李姓男子去年7月初因其所有的小貨車停放在小港區一處超商前遭人刺破輪胎，找來49歲謝男、22歲余男等2名友人埋伏，伺機要揪出破壞輪胎者。

同年7月10日凌晨4點多，59歲沈男獨自坐在超商騎樓，謝、李2人盤問貨車車胎是否其所破壞，以及何人指使？但沈男因有精神障礙問題並未回應，竟遭謝、李、余等3人先後分持啤酒瓶丟砸向沈男的胸口與頭部，之後謝男並持木棍痛毆沈男的頭部、肩部與胸部，造成沈男頭部受傷流血不止，脾臟破裂腹部內出血、肋骨骨折、低血容性休克，謝男見狀，請余男開車將沈男送往小港醫院急救，但仍傷重不治。

沈男被毆時，其侄兒剛好路過發現勸架無效，事後雖向警方報案，但警方還未查明涉嫌犯嫌身分時，謝男等3人就向警方自首。

高雄地檢署偵結，依共同傷害致死罪嫌將3人起訴。高雄地院近日宣判，認定謝男等3人符合自首要件，將謝男判刑7年半，另李男、余男則皆判6年10月。可上訴。

謝嫌等人逞兇的啤酒瓶。（資料照）

謝嫌等人逞兇的啤酒瓶。（資料照）

謝嫌逞兇的木棍。（資料照）

謝嫌逞兇的木棍。（資料照）

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