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首頁　>　社會

衰咖毒販 3個月賣19次海洛英賺2.3萬 要吃8年半牢飯

（示意圖）

（示意圖）

2019-11-05 08:33:57

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名吳姓、蔡姓毒鴛鴦夫妻去年10月開始撈偏門，搞起販賣海洛英生意，專挑醫院、麥當勞、超市等處所和下線「藥腳」交易，前後交易雖多達19次，但進帳總額僅2萬3千多元，東窗事發，高雄地院一審將他依販賣18次一級毒品罪，判應執行8年半。

倒楣的是，吳的老婆蔡女雖僅幫忙賣1次毒品，也遭判刑7年7個月。印證「歹路不可行!」

判決指出，吳姓男子和蔡姓妻子涉嫌在去年10月到12月間，販賣起一級毒品海洛英，和謝姓、李姓、張姓、潘姓等下線藥腳，相約於高雄地區多家醫院、超商或麥當勞等地交易，每次交易金額1千元或2千元不等，前後共交易19次，交易總金額約2萬3千元。

林園警分局緝毒監聽查悉上情，於今年1月底收網，搜索吳男夫妻住處，起獲夾鏈袋、電子磅秤、針筒等證物，檢警根據藥腳供述指證，將吳、蔡夫妻依共同涉犯販賣一級毒品罪起訴。

其中，吳男涉嫌販賣海洛英18次，蔡女則涉嫌販賣1次。販賣一級毒品罪，最輕本刑雖為無期徒刑，但合議庭審酌被告夫妻販賣金額、收入不多，將吳男判處應執行8年6月，蔡女則判處7年7月。可上訴。

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