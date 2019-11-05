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無間道翻版！調查局線民跨國運毒遭FBI誘捕 驅逐返台判4年

檢調破獲安毒走私或製造等重大案件，幕後往往有「線民」暗助。但南機站卻發生線民暗搞跨國運毒到美國被誘捕的醜聞，線人亦正亦邪，儼然電影「無間道」的翻版。（資料照）

檢調破獲安毒走私或製造等重大案件，幕後往往有「線民」暗助。但南機站卻發生線民暗搞跨國運毒到美國被誘捕的醜聞，線人亦正亦邪，儼然電影「無間道」的翻版。（資料照）

2019-11-05 08:33:20

〔記者黃建華／高雄報導〕曾提供線報協助檢調破獲數十塊大麻磚與上百公斤K他命等重大毒品走私案的調查局南機站線民「小鄭（化名）」，暗地和人從中國走私安毒到美國，遭喬裝買家的美國警方臥底幹員「誘捕」，經美方判刑49個月，蹲了3年多苦窯，2015年底被驅逐返台，高雄地院近日再將他依運輸二級毒品罪，判刑4年。可上訴。

這起台灣調查單位緝毒線民，暗搞跨國運毒，栽在美國聯邦調查局臥底幹員的醜聞，涉案線民「小鄭」其實為警專畢業，並曾在海巡署岸巡部當外聘反情報官，負責蒐集走私、偷渡情報，被吸收為調查單位線人後，一方面提供毒梟線報賺緝毒獎金，暗地卻搞起跨國運毒，最後被美國警方臥底幹員誘捕；線人亦正亦邪，一念天堂、一念地獄，儼然電影「無間道」的翻版。

判決指出，小鄭2011年2月間，在菲律賓馬尼拉市經由外號「老孫」的男子介紹，而認識化名「UCs」的毒品買家（實為美國警方臥底幹員），小鄭向UCs表示其為毒品運送專家，曾協助孫男及同夥銷售和運送毒品至全世界，UCs遂與他就進口安毒至美國之數量、價格及運送方式進一步商討，雙方達成交易毒品。

同年5月24日，UCs匯款美金7萬元至小鄭與其張姓女友提供的台灣金融機構帳戶內，作為購買安毒的價金、運費及給付孫男的仲介費。

小鄭再於同年7月間，將重達994公克、純度93.7%之安毒放在3包密封的茶葉內，夾藏在1台電腦主機殼內，透過貨櫃運往美國。再打網路電話告知UCs安毒藏放在貨櫃內的位置。同年8月9日，貨櫃運抵美國之Newark-Elizabeth Marine Terminal港口時，美國警方在UCs所告知的貨櫃位置中起獲藏放在3包茶葉中的安毒。

小鄭渾然不知落入美方緝毒單位陷阱，隔年2月18日，偕英文流利的女友充當翻譯前往美國紐約，再度與UCs見面，雙方進一步商討日後運送50公斤安毒至美國等交易，並提供供毒品交易匯款所用之銀行帳戶給UCs，數日後遭美國警方逮捕，並遭紐澤西區地方法院判決有罪後，入監執行至2015年5月29日獲釋，後來遭美國驅逐出境遣返台灣。

高雄地檢署將小鄭與女友依共同涉犯運送二級毒品罪嫌起訴。不過，高雄地院審理時，張女否認涉案，堅稱她是被男友找去當翻譯才知與毒品有關，並揭露男友是調查局線民，原以為陪男友到美國也是幫調查局做事，張女因此在去年獲判無罪。

雄檢與南機站都在法院審理時，證實小鄭是幫他們破獲多起重大毒品走私案的「諮詢對象（線民）」，但法院審理認為，小鄭安排運送安毒到美國被查獲屬實，仍依運輸二級毒品罪，將他判刑4年。但判決中對其身分特別以化名保密。

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