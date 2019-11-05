侵占集資資金1200萬元買美股 遭檢方起訴

耳機。示意圖

2019-11-05 08:21:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾在鴻海工作的男子林宏吉離職後與友人共同成立公司研發販售耳機，卻趁機將集資的營運資金1200萬元侵吞入己，拿去買美國股票，新竹地檢署依業務侵占罪嫌起訴。

檢方調查，林宏吉與謝男先前均任職於鴻海精密工業公司，謝男離職後在香港及中國分別設立萬魔國際公司、加一萬摩聲學科技公司，並擔任2公司代表人。

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謝男為擴展2家公司耳機亞洲通路，2016年2月與林宏吉約定，由林宏吉出資300萬元、萬魔公司出資1200萬元，共同成立萬盛科技公司，並約定資金未來將提供萬盛作為營運資金，可用於購置設備、聘僱人員、研發、行銷及商品廣告等項目。

林宏吉乃邀2名友人加入投資，3人分別出資150萬元，總計450萬元，並選由林宏吉擔任負責人，先於2016年4月設立登記萬盛公司，萬魔公司則依約定將1200萬元匯入萬盛銀行帳戶。

林宏吉取得款項後，本應依約將該款項用於契約內所列之公司營運、耳機產品研發、行銷等項目之用，卻旋將款項以網路銀行轉帳方式，全數轉入其個人銀行帳戶，並同時再將其中1100萬元換匯存入其個人外幣銀行帳戶，作為買進美股GoPro Inc.股票交割款，以此方式將萬魔公司投資的1200萬元侵占入己，致生損害於萬魔公司、萬盛公司及其餘股東權益。案經萬魔公司向新竹檢方告訴偵辦。

林宏吉堅詞否認詐欺犯行 ，辯稱友人要跟他合資一家耳機公司，負責萬魔公司耳機在亞洲地區的銷售，因此成立萬盛公司，目的就是執行銷售耳機，這1200萬元加上3個台灣股東的450萬元變成公司的資本額，他們去做行銷、廣告 、拜訪客戶，都有相關憑據，會計師都有帳。另聲稱2017年4月底止萬盛虧損612萬元，全因萬魔公司毀約所致，612萬元已作為填補萬盛公司虧損之用，剩餘588萬元，在雙方公司 糾續未解決前，作為暫予凍結的資金。

檢方依業務侵占罪嫌起訴林男，其犯罪所得1200萬元，也建請院方宣告沒收。

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