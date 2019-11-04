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2歲童奧萬大吊橋摔死 2工作人員15萬交保

南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區奧萬大吊橋昨（3）日驚傳男童墜落，南投地檢署檢察官今天中午至現場勘驗。（記者佟振國攝）

南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區奧萬大吊橋昨（3）日驚傳男童墜落，南投地檢署檢察官今天中午至現場勘驗。（記者佟振國攝）

2019-11-04 20:51:22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投林管處轄管的奧萬大國家森林遊樂區，3日有兩歲童從吊橋底部防護網縫隙摔落死亡，南投地檢署檢察官經1天的相驗、現勘、相關人員偵訊，檢方強調目前還在釐清事實中，晚間廖姓及陳姓人員，各以15萬元交保候傳。南投林管處表示，一切配合司法調查，吊橋先無限期封閉，但委外監測報告和工作人員都說防護網的縫隙，是要外力推開才會造成。

南投地檢署檢察官今天先會同法醫相驗死亡男童遺體，據了解，男童致命傷在頭部。而承辦檢察官經現場勘查後，也針對相關人員進行訊問，目前還在釐清案情中。不過，檢方晚間在訊問完奧萬大的廖姓經理和陳姓巡查員後，認為兩人可能有過失致死之嫌，因此諭令各以15萬元交保候傳。

對於外界指吊橋防護網底部未的固結點，南投林管處說，經委外監測報告及遊樂區工作人員告知，都說防護網底部是要以外力推才會出現縫隙。

南投林管處表示，該處人員會全力配合司法調查，而在司法未結案前，該座吊橋會無限期封閉，即使司法結束後，也會先進行檢修，確認安全後再決定時否重新開放。

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