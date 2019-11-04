殺死前夫、女兒 印尼外配「思覺思調症」一審判免死

王女（右）一路滴血，徒步到警局自首。（資料照，記者陳冠備翻攝）

2019-11-04 19:18:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕「警察我要自首，我殺死了老公跟女兒！」彰化縣去年12月發生一起駭人聽聞的人倫悲劇，印尼籍王姓外配不滿與吳姓前夫屢生爭執，3度與他結、離婚，最後甚至買刀行凶，利用前夫熟睡時，砍殺19刀致死，王女也不滿女兒對她不服管教，持凶刀刺向女兒心臟，親手斷手生命。王女犯案後曾表示「不會後悔」，希望判死刑；被害人家屬也指控王女惡行，會遭受報復，要求法官判死。

彰化地院認為，王女犯案後自首，獄中談論前夫、女兒時一度落淚，且經查王女患有「思覺思調症」、妄想等病狀，該案犯罪動機與精神疾病未良好控制，造成雙方衝突有所關聯，依殺人罪處以徒刑15年、褫奪公權10年；又成年人故意對少年犯殺人，處徒刑20年，褫奪公權10年，應合併執行徒刑28年，褫奪公權10年。

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該起事件發生於2018年12月7日凌晨，王女（41歲）因工作、女兒教養等問題常與吳男（41歲）與家人起爭執，讓王女謀生殺念，案發前1個月至大賣場購買一水果刀藏放3樓臥室，案發當天前日兩人爭吵後，吳男先行入睡，王女趁吳睡夢時，持水果刀往吳男身上刺去，吳男起身抵抗，王女受割傷，但仍往吳男背部揮砍，吳男負傷逃往2樓父母起居室求救，王女未追趕，而是打開隔壁的女兒臥室，持刀往正在睡覺的吳女（14歲）心臟部位刺去，導致女兒出血過多死亡，吳男雖逃到父母身邊，最後也因失血過多，倒斃吳母懷中，王女殺女後下樓，對吳男父母說打電話報警，然後自行徒步前往埔心派出所自首殺人。

警方到場，吳父仍不知孫女也受害，直到警方提醒，兇手坦承殺2人，才趕緊衝到孫女房間，發現孫女倒臥血泊中，已無生命跡象。

判決書指出，原為印尼籍的王女與吳姓前夫於2002年結婚，2006年取得我國籍，王女婚後在前夫家汽車旅館從事整潔房務工作，但因工作壓力常遭擔任主管的吳男責罵，她也質疑吳男外遇，認為她遭偷拍、監聽等，2011年，王女在家人建議下前往衛福部草屯療養院看診，診斷有幻聽、被監視妄想等急性精神病症狀，鑑定報告也載，王女愧咎感、同理心、道德標準低落，容易將問題歸咎他人等特徵，但王女追蹤門診3次後即認為情況良好，未再按時服藥。

但王女症狀未見改善，至2015年期間與吳男3度離婚，其中一次，離婚後隔天又結婚，性格反覆，同年王女前往彰化醫院就診，診斷患有思覺失調症狀，經過3年治療，王女自認狀態改善，2018年10月拿取處方後，未再服藥，同年12月7日，就發生悲劇。

王女坦承犯案，她表示，因常與吳男爭執，心生不滿而殺人，也想到平時管教女兒時會頂嘴，覺得不乖不聽話，「認為女兒跟爸爸比較好，我已經殺了丈夫，所以讓女兒一起走」、「剩下女兒一人會孤單」等，但不承認買刀預謀，表示是家人不讓她入廚房吃水果，才買來自用，也指控對方長期家暴等語

王女庭訊期時談到過世亡夫、亡女時一度落淚，但對犯案事實未見悔意，多次稱「殺掉被害人不會後悔」、「判她死刑就好」；被害家屬也稱，亡女曾說要殺婆婆、妯娌，擔心被告未被判死，出獄後恐再犯，要求法官處死刑。

法官審酌，王女犯罪手段兇殘，對被害家人多所照料而不知感激，把小事摩擦無限放大，進而戕害前夫、女兒性命，簡直人神共憤，且經查吳男無長期家暴事實，誠如草屯療養院鑑定報告所載，衡量被告工作場合地位低下、又常與被害人發生衝突，造成生活壓力，念其患有精神疾病之人，犯案動機及目的與精神疾病未良好控制，進一步惡化人際關係，造成雙方衝突有所關聯，並於犯案後自首，若經專業治療後有改善可能，分別量處其刑。

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王女涉案兇刀。（資料照，記者陳冠備翻攝）

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