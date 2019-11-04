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大型重機死亡率是普通機車8倍！ 北市這些路段是「熱點」

台北市南港分局前進駕訓班，宣導騎大型重機的交通正確觀念。（記者姚岳宏翻攝）

台北市南港分局前進駕訓班，宣導騎大型重機的交通正確觀念。（記者姚岳宏翻攝）

2019-11-04 18:51:27

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市交通警察大隊統計去年度機車事故，每萬輛事故率大型重機為249.2件、其他機車為245.4件，肇事率雖相近，但每萬輛死亡率大型重機為2.73人，是其他機車的8倍，警方提醒，「騎車精湛、難敵一次失算」雖擁有高超的騎乘技巧，仍難敵無法預測的道路環境，且大型重機不如汽車擁有外殼保護身體，一旦發生意外，嚴重程度難堪設想。

台北市南港分局指出，今年迄10月底為止，南港區共發生18件大型重機交通事故，造成1人死亡、13人受傷，分析肇事原因常為「超速失控」、「變換車道或方向不當」、「未注意車前狀況」等不良駕駛行為。

此外，易發生大型重機事故之熱點路段為「南港路3段」、「忠孝東路」、「環東大道」等路段，有鑑於此，南港分局特於轄內的駕訓中心宣導大型重型機車安全駕駛之觀念，提醒其應遵守速限、不鑽車縫、保持安全距離、切勿將道路當成賽車場，並透過投影片、車禍影片以及有獎徵答等活動，傳達正確的行車方式。

警方提醒，擁有正確的駕駛觀念與行車方式，才能安心地享受大型重機的大馬力與駕馭感。

台北市南港分局前進駕訓班，宣導騎大型重機的交通正確觀念。（記者姚岳宏翻攝）

台北市南港分局前進駕訓班，宣導騎大型重機的交通正確觀念。（記者姚岳宏翻攝）

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